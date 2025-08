“Me manipuló ofreciéndome un futuro exitoso”: Exmodelo Lisa Phillips, sobreviviente de Epstein

La exmodelo internacional Lisa Phillips, sobreviviente de Jeffrey Epstein, visitó la isla privada Little Saint James, donde fue agredida por primera vez, y durante años continuó viéndolo, confundida por su rol como “mentor” y la ayuda profesional que le ofrecía, lo que refleja lo complicado que puede ser identificar el abuso cuando se mezcla con aparente apoyo.

Phillips pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el caso, y contar cómo acabó cayendo en el círculo de Epstein.

“Estaba en un estudio de fotos en el Caribe, cerca de la isla de Jeffrey Epstein, otra modelo me llevó a conocerlo (….) Un masaje puede convertirse en abuso, inicialmente fue algo normal, él me preguntaba cosas, trataba de ganar mi confianza, yo veía como otras modelos se sentían muy cómodas con él. Luego me dijeron que era momento del masaje, y así fue como empezó el abuso”, contó.

Por otro lado, se refirió a la noticia de que Ghislaine Maxwell fue trasladada a una prisión de Texas de mejores condiciones.

“Me dieron escalofríos con la noticia, ella está muy involucrada en esos abusos, era quien reclutaba las mujeres y hacía parte de esas actividades sexuales. Me decepciona saber que la única persona que está en prisión relacionada al tema pueda tener algún beneficio, como sobreviviente digo que es indignante que le den mejores condiciones”, aseveró.

¿Cómo la exmodelo cayó en la órbita de Epstein?

Según relató Lisa Phillips, después del primer contacto no tuvo intenciones de volver a ver a Epstein, de hecho, rechazaba las llamadas de su secretaria, hasta que fue él mismo quien la llamó.

“Me dijo que era muy amigo de Katie Ford, la dueña de una agencia muy importante de modelos, la mejor en ese momento. Allí acepté y me la presentó, me firmó en su agencia porque era cercana a él, con eso él logró ponerme en su órbita de la que ya no pude salir. Seguía invitándome a eventos, me rodeaba de gente de poder, sentía que mi carrera podía despegar, pero luego me enteré que ella estaba trabajando con él para luego enviarle a sus modelos”, recordó.

Finalmente, enfatizó en que nunca tuvo relaciones sexuales con Jeffrey Epstein, pero los abusos se presentaban de otras formas, como en que mujeres jóvenes le hicieran masajes, “ con herramientas sexuales, o que no fuera con las manos sino con otras partes del cuerpo con una connotación sexual, no había penetración ”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

