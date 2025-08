“No es mi película”: las críticas del productor David Zucker a ‘The Naked Gun’

'The Naked Gun'. Foto: Craig T. Fruchtman / Getty Images

En diálogo con La W, el director, productor y guionista de cine estadounidense David Zucker habló sobre la nueva película ‘The Naked Gun’, en español ‘¿Dónde Está el Policía?’ y la cual es protagonizada por Liam Neeson y Pamela Anderson.

Zucker, quien ganó notoriedad principalmente por sus comedias paródicas, contó detalles sobre su exclusión de este nuevo proyecto después de haber presentado un guion completamente nuevo a Paramount y que, según versiones, les gustó. Posteriormente, Zucker se enteró de que la idea de un reinicio de esta franquicia había sido transferida a Seth MacFarlane.

“No es mi película, no tuve nada que ver en ella. Me excluyeron de ella, ese es el escándalo aquí (…) quiero asegurarme de que esta clase de cosas no sucedan de nuevo”, expresó el productor en diálogo con este medio, al referirse al relanzamiento de una comedia sin la autorización del autor original.

En cuanto a la lógica detrás de no llamarlo a él para esta adaptación, Zucker lo resumió así: “Es Hollywood”.

“Hollywood está liderado por ejecutivos de los estudios que no saben lo que están haciendo. Yo escribí un libreto completo para esto y les gustó. Luego, el famoso productor Seth MacFarlane, junto con grandes estrellas como Liam Neeson y Pamela Anderson, lo hicieron a un lado”, advirtió.

En cuanto a la tendencia que existe en Hollywood de aprovechar las ideas exitosas que ya existen para replicarlas, en vez de invertir en experimentar e innovar, el productor expresó: “Todo lo que sabe hacer Hollywood es copiar. Hacen secuelas, remakes, películas de superhéroes y es pura basura. No pueden hacer nada original”.

En cuanto a si decidirá emprender acciones legales por este episodio, Zucker decartó esa posibilidad: “Cuando hicimos ‘The Naked Gun’ hace 40 años, el estudio se quedó con los derechos, pero se pensaría que, para hacer una nueva versión, se tendría en cuenta a los cerebros creadores de estas producciones originales para poder rehacerlo”.

Escuche esta entrevista en La W:

