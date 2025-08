Desde hace más de 18 días, la comunidad en el departamento del sur de Bolívar, está confinada a raíz del paro armado que se da entre el ELN y el Clan del Golfo. No hay comida, transporte, gasolina y los niños están en sus casas sin recibir clases.

El secretario de Seguridad del departamento, Manuel Berrío se pronunció ante los micrófonos de W Radio y advirtió que, en estos 18 días, se ha prohibido la llegada de combustible para la zona de Santa Rosa del Sur y Montecristo. Posteriormente, agregó, el ELN “responde y deciden hacer el paro armado, prohibiendo el acceso de alimentos y vehículos”.

“Eso nos deja a más de 5.000 personas en Santa Rosa del Sur y 2.000 familias en Montecristo sin abastecimiento, alimentación,. transporte y lo peor de todo 1.200 estudiantes que no están recibiendo clases”, dijo.

De hecho, esta no es la primera vez que pasa. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta en septiembre del año 2023. Ahí ya se advertía sobre las amenazas a líderes sociales, control territorial por parte de grupos armados y aún así, el gobierno no ha puesto la lupa a esta crisis humanitaria.

“Nosotros no tenemos capacidad de responder frente a la operación militar que se hace en la zona, no tenemos ni voz ni voto. Lo que hacemos, es lo que nos permite la Constitución, oficiar a quienes sí tienen la capacidad de toma de decisiones (...) Estas estructuras han entendido que mientras en el narcotráfico todo es ilegal, en el oro no. Después de que tienes el material en la mano, te haces una cadena, te montas en el avión, te vas a Dubai y la vendes a precio internacional”, señaló el secretario Berrio.

Escuche esta entrevista en La W:

Play/Pause Paro armado sur de Bolívar: desde hace 18 días, más de 5.000 personas están sin comida ni transporte 09:37 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: