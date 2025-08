Varios corredores viales en Boyacá están bloqueados por campesinos parameros y pequeños mineros

Paipa

Desde muy temprano los Campesinos Parameros del Nororiente bloquean a esta hora la vía que de Tunja conduce a Bogotá en la doble calzada, sector Puente de Boyacá, y solamente se permite el tránsito de corredor humanitario.

Hay que señalar que el pasado sábado se tenía prevista adelantar una mesa de diálogo en el municipio de Güicán de la Sierra entre los Campesinos Parameros del Nororiente, la ministra de Ambiente, Lena Estrada, y el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, pero estos no llegaron a la cita, lo que generó molestia entre las comunidades campesinas y líderes parameros que piden que los dejen trabajar en los límites con los páramos y tomaron como una burla la ausencia del Gobierno Nacional en la reunión.

“Estábamos citados el sábado a las 9:00 de la mañana y la gente esperó hasta las 2:30 de la tarde. Ni el gobernador, ni la ministra de Ambiente, ni el viceministro de Agricultura hicieron presencia. Hubo personas de tres provincias esperando soluciones reales, pero nadie llegó a la reunión”, aseguró Roberto Arango, presidente de la Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano.

Los pequeños mineros de carbón también realizan bloqueos en Paipa

En la glorieta del cementerio en la entrada al municipio de Paipa, los pequeños mineros de carbón adelantan bloqueos en la doble calzada

Una situación similar ocurrió con los pequeños mineros de carbón de Boyacá y Cundinamarca, quienes también realizan bloqueos en el municipio de Paipa, en el sector de la glorieta del cementerio en ambas calzadas, debido a que el viernes anterior se tenían programada una mesa de diálogo en el Concejo de Paipa con los ministerios del Interior, Minas y Energía, Hacienda y la Agencia Nacional Minera, entre otros, pero ni los ministros o viceministros se hicieron presentes. Ante esto, los líderes y voceros de los pequeños mineros de Boyacá y Cundinamarca decidieron levantarse de la mesa, asegurando que el Gobierno Nacional no los toma en serio.

“Desafortunadamente estando en el recinto y después de la presentación nos dimos cuenta que los mismos ministerios que citaron a la mesa de diálogo no se encontraban en el recinto y consideramos, por unanimidad desde la misma organización del paro, que si los ministros o en su defecto los viceministros no iban a estar, pues no iba a haber diálogo porque desafortunadamente consideramos que las personas que asistieron a la reunión no tienen toma de decisiones para solucionar nuestras dificultades, de igual manera consideramos que si los ministerios y ministros nos citan a una reunión, mínimamente deben asistir y al no hacerlo, consideramos que el Gobierno Nacional y las instituciones encargadas se siguen burlando de nosotros, nos siguen irrespetando”, indicó Yolman Pedraza, vocero de los pequeños mineros de Boyacá.

Dentro del pliego de peticiones de los pequeños mineros de carbón, están que le bajen a los impuestos, les pagen las deudas que superan los $25.000 millones y se abran las exportaciones.

“La petición más importante que tenemos es el cese de hostilidades por parte del Gobierno Nacional. Necesitamos y merecemos respeto nosotros los mineros y carboneros de Colombia en general. Hace un año nos utilizaron cuando el país se iba a pagar; el propio viceministro de minas vino en mayo del año pasado a sugerirnos y a pedirnos muy amablemente en ese momento el favor de que no dejáramos apagar las termoeléctricas y hoy en día que ya no necesitan tan urgente el carbón y nos tratan como quieren, entonces pues la verdad no nos parece justo. Adicionalmente, está el tema de la exportación, el presidente Gustavo Petro dijo que prohibía la exportación y él dice que se hace responsable y realmente a los que está afectando es a los pequeños mineros y no nos ha ofrecido absolutamente nada. Está el otro tema muy grave que es el de la carga tributaria. Es injusto que no tenemos a quién venderle el carbón y que los precios del carbón estén por debajo de los costos de producción y que adicionalmente nos quieran imponer más y más impuestos”, recalcó Pedraza.

La crisis de los pequeños mineros de carbón de Boyacá y Cundinamarca llevaron a este gremio a realizar una movilización y bloqueos en el municipio de Paipa, sector glorieta del cementerio, en ambos sentidos, ya que, según ellos, los tiene al borde de la quiebra.

Cabe señalar que desde las terminales de transporte de Bogotá y Tunja señalaron que no se tiene despacho de tiquetes para la capital del país, Tunja y Sogamoso.