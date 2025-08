Gustavo Bolívar ratificó aspiración presidencial y dijo que “Petro apoyará al que gane la consulta”

El precandidato Gustavo Bolívar pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su aspiración presidencial, sus compañeros en la consulta para elegir un candidato único de izquierda y lo que ha dicho el presidente Petro sobre el tema.

Inicialmente, Bolívar aseguró que una de sus principales banderas es el ser auténtico, pues no ha cambiado hábitos o comportamientos por el hecho de agradar o encajar en diferentes sectores, así como también se refirió a los ataques del también precandidato Daniel Quintero a la derecha política.

“No creo que se deba hacer el lenguaje de una persona que aspira a gobernar, uno cuando aspira a ser presidente no le puede decir a la mitad del país -sálganse, que vengo a gobernar solo para la izquierda-, hay mucha gente derecha (…) En la convención yo hice una pregunta para saber qué tipo de gente recogemos, no es posible que en las regiones haya personas de Colombia Humana que tienen investigaciones, hay que ver hasta dónde se pueden aceptar cierto tipo de personas, yo no aceptaría a alguien imputado por corrupción”, dijo.

Por otro lado, destacó la importancia de recoger apoyos desde distintos sectores políticos y cómo él ha intentado mantenerse transparente.

“He encontrado candidatos a las gobernaciones o distintas corporaciones del Partido Liberal que se me han sumado. Tengo claro que la gente no es mala por ser de derecha o de izquierda, son malos cuando cometen delitos, no se crean el cuento de las ideologías, aquí hay ladrones en la izquierda, en la derecha, en el centro, arriba abajo, todo mundo roba, lo que hay que analizar es la hoja de vida de las personas”, aseguró.

¿Cómo influirá el presidente Petro en la elección del candidato del progresismo?

En la consulta de la izquierda participarían siete precandidatos: María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, Daniel Quintero, Gloria Flórez, Susana Muhamad y Alí Bantú Ashanti.

Sobre el tema, Bolívar destacó en La W que “ante todo, hay que defender que el Pacto Histórico siga gobernando. El presidente Petro dijo que va a apoyar al que gane la consulta, su candidato será el que gane la candidatura al Frente Amplio”.

Finalmente, dijo que no se interpondrá ante las opiniones del presidente Petro y que si decide que el candidato no debe ser Bolívar, este se retirará de la contienda.

Escuche la entrevista completa en La W:

