“No hay planes de reubicación, no apoyaremos un desplazamiento forzado”: Portavoz de la ONU en Gaza

Mientras el gabinete de seguridad del primer ministro Benjamín Netanyahu evalúa la ocupación total de Gaza, las Naciones Unidas informaron que entre el 19 de mayo de este año y el 5 de agosto, 2.300 de 2.600 camiones con ayuda de la ONU han sido interceptados antes de llegar a su destino.

Para hablar sobre la situación que se vive en la región Olga Cherevko, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA) en Gaza, pasó por los micrófonos de La W.

“Llevo varios años en la Franja de Gaza y nunca había visto algo como lo que está pasando, la calidad de vida se ha deteriorado de muchas maneras, incluida la crisis de hambre que está frente a nuestros ojos, solo basta salir a las calles. Tengo colegas que han sido hospitalizados por agotamiento extremo, hay muchos reportes de personas que están muriendo de hambre”, aseguró.

Asimismo, destacó que para llegar a una solución en Gaza se necesita de una discusión política que logre un cese al fuego, “se debe vivir en paz uno al lado del otro”.

“Hay una ayuda adicional que entra a la Franja de Gaza, pero es insuficiente para cubrir las necesidades en todo el terreno (…) No hay ningún plan para reubicar a los quienes viven aquí y han sido arrinconados a habitar un espacio muy pequeño, en Naciones Unidas no seremos parte de un plan para sacarlos, sería desplazamiento forzado, no vamos a secundar esa iniciativa”, aseguró.

Por otro lado, comentó que Naciones Unidas se mantiene en un escenario de imparcialidad por el hecho de que Israel es quien permite el ingreso de la ayuda humanitaria, sin embargo, dijo que están “enfrentando dificultades, no podemos materializar el apoyo para que la ayuda pueda ser distribuida, nos ponen muros en el camino”.

Finalmente, recordó que la población en Gaza, que son unos dos millones de personas, están en riesgo.

“El peor escenario que habíamos proyectado está ocurriendo, la crisis de hambre ocurre frente a nuestros ojos, los niveles de desesperación están altísimos”, cerró.

