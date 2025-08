“Son más de 11 años sin una solución en ese corredor vial”: Alcalde de La Calera por manifestaciones

Pese a que se levantaron las manifestaciones en la vía a La Calera, continúa la tensión entre la comunidad que exige mejoras en la malla vial en la vía Perimetral de Oriente, ya que si no ven resultados volverán a los bloqueos.

Ante esta situación, Juan Carlos Hernández Arévalo, alcalde de La Calera, aseguró en La W que ya hay mesas de trabajo para atender las necesidades de los pobladores.

“Por los muy buenos oficios del gobernador de Cundinamarca se logró que los manifestantes levantaran el paro en función de una reunión que se desarrollará mañana, miércoles a las 3 de la tarde en la Gobernación de Cundinamarca, donde estarán líderes de la protesta, los alcaldes de los municipios cercanos afectados. Se busca que esté la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Corporinoquía y la ANI, ya que, es quien hizo en su momento la concesión y quien tiene la responsabilidad en estas vías que hacen parte de un proyecto de 4G que venía desde el año 2014 2015 y que, estaba en el 2025 y no se vio el hecho”, dijo el alcalde.

Y agregó que “los manifestantes dijeron que, dependiendo de cómo nos fueran las mesas de trabajo de mañana, volverían o no al paro. Si ven hechos concretos, presupuestos, un cronograma claro, pues se entienden la situación, pero si no es así no les queda otra medida, porque ya son más de 11 años sin que se vea una solución en ese corredor vial”.

El alcalde Hernández reconoció la dificultad que existe en las vías del departamento y que afecta a campesinos y más pobladores.

“Se ha venido trabajando en una vía alterna por la de Codito saliendo a una vía que se llama San Cayetano que ha permitido un poco disminuir, pero teníamos ayer otra problemática y es la vía Perimetral de Oriente de Cundinamarca a Bogotá para conectar al Llano para evitar la salida a Bogotá. Es una vía que no se ha venido desarrollando en función de un contrato, una concesión que ya nos anunciaron desde diciembre que iba a ser liquidado ese contrato que están en un proceso de redención, pero las obras nunca se vieron”, agregó.

De igual forma, en mandatario municipal reconoció que se viene haciendo un trabajo en La Calera para mejorar la movilidad.

“La Calera tiene un corredor vial principal, está el alterno por el Codito. Es una obra que el gobernador de Cundinamarca, el Gobierno Nacional tiene en discusión de unos recursos 14 mil millones; en este momento se van a disponer de otros 7mil que termina siendo una vía alterna para La Calera y para todo lo que es el Guavio. Como medidas para mitigarle el efecto está un cable, un cable aéreo que también hay un compromiso del gobernador de Cundinamarca. Ahí están los estudios de prefactibilidad, se van a hacer los estudios de factibilidad como una alternativa. Y algo que siempre se ha hablado, pero el problema son los recursos, también es un túnel. Pero la gran dificultad es que hay un solo corredor vial y es muy difícil del peaje hacia Bogotá, ampliarlo, un tercer carril que es imposible por la misma condición de la vía, las viviendas y pues, en este momento, la vía por el Codito sí está siendo una alternativa, pero lo saca uno muy al norte a la 187 con séptima”, concluyó.

