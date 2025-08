Armas nucleares deben prohibirse: Nieto de Truman, quien autorizó lanzar bomba atómica en Hiroshima

El 6 de agosto de 1945, el presidente estadounidense Harry S. Truman autorizó el lanzamiento de la primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. En cuestión de segundos, una explosión cegadora redujo a cenizas a decenas de miles de personas, derritió edificios y vehículos, y convirtió una ciudad de 400 años en polvo.

Clifton Truman Daniel, nieto mayor del expresidente Truman, conversó con La W en el marco de la conmemoración de los 80 años de la bomba atómica.

“Mi abuelo tomo la decisión de acabar con la guerra de una forma rápida, dio la oportunidad de salvar muchas vidas, pero entiendo que muchas personas digan que no valió la pena”, dijo.

Asimismo, recordó como era la convivencia con su abuelo, quien murió cuando él tenía 15 años.

“No hablaba mucho de la bomba atómica cuando estábamos en familia, es un tema duro para conversarlo con niños. Eso sí, siempre estaba dispuesto a defender las razones que lo llevaron a tomar la decisión”, recordó.

El nieto del expresidente Truman tuvo la oportunidad de escuchar a sobrevivientes de la bomba atómica, una experiencia que asegura que lo marcó.

“Fue un viaje conmovedor, muy difícil, tuve la oportunidad de escuchar sobrevivientes, no recriminaron nada, no tenían rabia ni rencor, solo querían ser escuchados y relatar su testimonio, querían que siguiéramos divulgando la historia para que nunca más se usen armas nucleares. Yo he intentado hacer lo mejor que he podido para replicar esta historia, para advertir sobre el peligro de la proliferación nuclear”, contó.

Finalmente, enfatizó en que le preocupa que la administración de Trump se refiera al uso de armas nucleares.

“Es muy preocupante que siquiera se piense en la posibilidad de usarlas, no me alcanzo a imaginar lo que significa para los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki hablar de esto. Se ha hablado de usar armas pequeñas de este tipo, pero son igual de peligrosas a las grandes, para ellos debe ser muy doloroso”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “Duele que se hable de armas nucleares”: Nieto del expresidente Truman, quien autorizó bomba atómica 08:37 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo