Ciclista colombiano asistirá a mundial en Suiza gracias a Soluciones W

Ser deportista en Colombia no es nada sencillo y eso es algo que tiene muy claro Alex Andrés Pabón, un payanés de 20 años que en múltiples ocasiones ha sido campeón nacional de XCO, pero hoy, no cuenta con los recursos para asistir al certamen Mundial de este deporte, que se celebrará el próximo mes en Suiza.

El caucano, que ha sido campeón incluso con bicicletas prestadas, explicó en La W las dificultades con las que ha tenido que lidiar para llegar a lo más alto de esta disciplina: “Quienes me han patrocinado son amigos que han tenido su local, así pequeño, pero así empresas grandes, privadas, no” aseguró Pabón. El joven, categoría sub 23, busca recursos trabajando en la plataforma Uber. Sin embargo, explicó que el dinero recaudado solo le alcanza las carreras nacionales y el mantenimiento de las bicicletas.

A pesar de su sorprendente desempeño, Andrés no cuenta actualmente con el apoyo de los entes gubernamentales “En la Liga del Cauca me dicen que no tengo los logros para ser apoyado, me exigen más logros internacionales”. Según las entidades oficiales, Pabón no cumple con los parámetros de selección para el campeonato del mundo. “Yo he sido selección Colombia y para este año estuve en Costa Rica gracias a la Federación Colombiana, pero pues ellos tienen sus resoluciones, sus selectivos y así” afirmó el deportista.

El Campeonato Mundial de Mountain Bike, organizado por la Unión Ciclística Internacional (UCI) 2025 y al que espera asistir Pabón, se desarrollará en el cantón de Valais, Suiza, del 30 de agosto al 14 de septiembre. Este evento promete ser una experiencia sin precedentes para los participantes. Y es justo ahí, en las montañas europeas, donde se cumplirán los sueños de miles de promesas deportivas como Andrés.

Pese al panorama complejo y el viento en contra, Pabón sigue tocando puertas y su insistencia hoy dio frutos de la mano de Soluciones W. Tras contar su historia y la necesidad de reunir cerca de 30 millones de pesos para viajar hasta el país de los Alpes, la generosidad no se hizo esperar.

El primer aliado que decidió sumarse a la causa fue Fernando Vargas, presidente de la Universidad de Santander, en Bucaramanga. Con ilusión y altruismo, sorprendió al deportista con una gran noticia “La universidad apoya a los deportistas, entonces, con el mayor gusto, a este joven le daremos los pasajes para que vaya a Suiza”.

Asimismo, Carlos Suárez, CEO de Suárez, una compañía líder en diseño, producción y comercialización de prendas de ciclismo, quiso premiar la resiliencia del joven payanés: “Queremos a apoyar a Andrés en esta campaña que tiene, lo he vivido como como deportista de élite que fui en el pasado y sé y sé esas circunstancias” Suárez comenzó su trayectoria por el mundo ciclístico después de participar en el bicicross, mountain bike y ciclismo de pista, e incluso logró convertirse en uno de los mejores ‘pisteros’ del país.

“Queremos unirnos a la causa y facilitarle toda la indumentaria de competencia que necesite para para participar en el evento… pienso que es una oportunidad para que nuestro deportista haga lucir a nuestro país en el mundo” aseguró el empresario, en los micrófonos de La W. Suárez, además, dona actualmente un porcentaje de sus ventas a la fundación Medellín Sin Hambre, demostrando así su compromiso con las causas vulnerables.

Con la voz entrecortada e impactado, Andrés Pabón agradeció a los donantes y se comprometió a dejar en alto la bandera de nuestro país, en la competencia que está por venir.