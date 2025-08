Gobierno eliminaría requisito de inglés para ser embajador: ¿inclusión o retroceso?

A través de un borrador de resolución que ya está publicado para comentarios, la Cancillería colombiana busca eliminar uno de los requisitos que se tiene para ser embajador del país en el exterior. Se trata del idioma inglés, que según asegura el gobierno del presidente Gustavo Petro, no es esencial para ejercer el rol de embajador.

Apropósito, Andrea Luque, vicepresidenta de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), y Karmen Ramírez, del Pacto Histórico y representante de la curul en el exterior, pasaron por los micrófonos de La W.

“A todos los funcionarios de carrera diplomática y consular se les exige el requisito de un idioma de uso diplomático. Este uso, este idioma diplomático no tiene que ser el inglés, puede ser francés, árabe, ruso, mandarín u otros (...) en el manual anterior de funciones para los embajadores, ellos sí tenían el requisito de un idioma de uso diplomático, así era como estaba taxativamente escrito”, explicó Luque respecto a los cambios que traería la nueva resolución,

Según dijo la vicepresidenta de Unidiplo, eso “le hace un daño estratégico a Colombia para hacer su ejercicio de política exterior, porque perdemos espacios; los embajadores son nuestros representantes en el exterior, se tienen que reunir con empresarios, con organismos internacionales. Y eso no se puede hacer, sino que hay un dominio del idioma extranjero”.

Por su parte, la representante Karmen Ramírez aseguró: “Yo pienso que esta medida se plantea más bien con el fin de eliminar barreras que históricamente han privilegiado a un grupo muy selecto de personas (...) la exclusión de personas que no tienen privilegio por no cumplir con este requisito me parece injusta”.

Y agregó que “el conocimiento de un idioma extranjero no es la única medida de idoneidad o capacidad en el servicio diplomático”. Mientras que Luque señaló que “la solución es fortalecer la carrera diplomática (...) No se trata de poner barreras o de quitarlas. De hecho, cambiando los manuales de funciones, no se quitan esas barreras; se quitan justamente con medidas estructurales para que aquellas personas tengan la capacidad de acceder al aprendizaje de un idioma”.