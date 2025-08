Me exigen más logros para ser apoyado: ciclista colombiano que busca participar en Mundial en Europa

El ciclista de montaña colombiano Alex Andrés Pabón Bastidas, quien es campeón nacional de XCO en tres ocasiones y es e l reciente campeón nacional sub 23 de XCO 2025 , habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre su situación deportiva, pues su próximo objetivo es el Campeonato Mundial de XCO en Valais, Suiza; sin embargo, por falta de presupuesto para el deporte en el país, está buscando otros medios para poder representar a Colombia en Europa.

“En la Liga del Cauca (es oriundo de Popayán) me dicen que no tengo los logros para ser apoyado, me exigen más logros internacionales”, dijo Pabón sobre el respaldo que ha buscado localmente para poder ir al torneo.

Pabón ha tenido que trabajar en plataformas de transporte para poder costearse parte de su carrera, pero explicó que para el viaje a Europa necesita, por lo menos, pasajes y viáticos, que costarían de “25 a 30 millones de pesos, hasta el momento hemos recogido 4 millones de pesos. Con Uber es como para ir a las carreras acá en el país, el mantenimiento de las bicicletas y mi suplementación”:

“El apoyo con el Ministerio del Deporte es muy complicado porque es algo muy grande a nivel Colombia. (...) Ellos tienen sus resoluciones”, aunque resaltó que la cartera sí lo ha apoyado en otros torneos cuando se trata de una Selección Colombia.

Finalmente, dijo: “con el tema de empresas privadas no he tenido (apoyo) por ahí amigos que tienen su local sí me han ayudado”.

