“Podríamos ir a los tribunales de La Haya”: Benedetti por tensión con Perú por isla Santa Rosa

El presidente Gustavo Petro se refirió a la controversia alrededor de la isla Santa Rosa, en la zona de frontera amazónica entre Colombia y Perú

El mandatario aseguró que “otra vez, el Gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el protocolo de Río de Janeiro que le puso fin. El tratado estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas”, agregando que esta acción puede “hacer desaparecer a Leticia como puerto amazónico”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema que, según dijo, es de gran preocupación para él.

“Perú sacó una ley en la cual se apropia de la isla Santa Rosa y habíamos quedado que a partir de 1929 esos temas se tenían que dirimir en una comisión binacional que hay para la delimitación de fronteras (…) El problema de esa isla es que el brazo del río donde se puede navegar, el más importante, se queda del otro lado de la isla y los acuerdos dicen que Colombia tendría jurisdicción hasta la parte más profunda del río Amazonas. Al apoderarse ellos de la isla, quedaría el lado lleno de sedimento para Colombia y Leticia no tendría puerto ni salida al río porque se perdería la navegabilidad en ese sector”, explicó el ministro Benedetti.

Asimismo, dijo que el comunicado del Gobierno peruano fue “agresivo”, ya que omitieron convocar la comisión binacional por medio de la que se verificaría la delimitación del territorio.

“Como esto ya va mal y la cosa se pone fea nosotros podríamos ir a La Haya, pero ¿qué tal que Perú no vaya?, ¿cómo nosotros recuperamos esta soberanía? (…) Perú se ha saltado varias instancias diplomáticas para resolver las cosas amigablemente, delimitan la frontera sin haber acudido a la comisión binacional que fue creada para hacer la frontera en caso de un problema”, agregó.

¿Cómo afecta esta delimitación de Perú a Colombia?

Según explicó el ministro Armando Benedetti, “al apropiarse de esa isla dejan sin navegabilidad y sin puerto a Leticia. No estoy dando un tono de guerra, pero es claro que va a haber una pugna. Nosotros no nos llevamos bien con Perú, no tenemos embajador en Perú, el presidente que estaba antes está preso sin haber sido llevado a juicio, sin haber sido sentenciado”.

Es importante destacar que el canciller de Perú habló en los micrófonos de La W, quien entendió las preocupaciones de Colombia y sugirió que había un problema de desinformación.

“Nadie quiere que escale más esto, sino que la ley lo que hace es apropiarse de la isla Santa Rosa, y con esto, lo que es que el brazo del río navegable quede en manos de Perú, y el segmentado, donde se no puede navegar, quede en manos de Colombia, a pesar de que se acordó que el brazo más hondo fuera el límite (…) Por eso la conmemoración del 7 de agosto se va a hacer en Leticia, para dejar un mensaje fuerte, pero si eso no funciona, tendríamos que ir al Tribunal de la Haya”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W:

