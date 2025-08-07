“Cuando inicié mi mayor inspiración fue él”: ‘Richie Ray’ tras la muerte de Eddie Palmieri
El reconocido pianista y compositor Eddie Palmieri falleció el 6 de agosto, a los 88 años de edad.
“Cuando inicié mi mayor inspiración fue él”: ‘Richie Ray’ tras la muerte de Eddie Palmieri
21:41
Eddie Palmieri. Foto: Getty Images.
‘Richie’ Ray, pianista, cantante, y compositor, habló en la W Radio tras la muerte de Eddie Palmieri.
Según contó Ray, fue muy triste recibir esta noticia: “pienso en su esposa y su familia, perder un ser tan amado siempre es triste”.
Lea también: Murió Eddie Palmieri, reconocido pianista y compositor salsero
“Cuando yo inicié mi transición a la música popular, mi mayor inspiración fue Eddie”, afirmó.
Asimismo, aseguró que Palmieri se preparó muy bien como pianista, sin embargo, él se caracterizó por ser diferente en su estilo, era muy creativo, pero además fue muy fiel a la música tropical y a la tradición cubana.
“Era experimental y buscaba llevar las cosas más allá de lo normal. Aprendí mucho estudiando su música”, declaró.
Por otro lado, afirmó que la mejor manera de conservar el legado del maestro Eddie Palmieri, es con mucha música, que el público lo siga escuchando, puesto que, lo que sus sonidos son creativos y felices.
¿Qué piensa de la actualidad de la salsa?
Por otra parte, ‘Richie’ Ray comentó que no está muy enterado de la actualidad del género, sin embargo, puede decir que la salsa a lo largo de los años ha sufrido grandes transformaciones “la salsa que yo hacía era fuerte, después estuvo la romántica y hoy la veo incluida en los nuevos sonidos”.
Escuche la entrevista completa:
21:41
Reviva las entrevistas de Eddie Palmieri en La W:
EDDIE PALMIERI en La W
12:28
EDDIE PALMIERI
07:11
EDDIE PALMIERI HABLA DE SU CARRERA
26:24
EDDI PALMIERI CANTANTE DE LA FANIA
11:18
