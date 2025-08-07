El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Cuando inicié mi mayor inspiración fue él”: ‘Richie Ray’ tras la muerte de Eddie Palmieri

‘Richie’ Ray, pianista, cantante, y compositor, habló en la W Radio tras la muerte de Eddie Palmieri.

Según contó Ray, fue muy triste recibir esta noticia: “pienso en su esposa y su familia, perder un ser tan amado siempre es triste”.

Lea también: Murió Eddie Palmieri, reconocido pianista y compositor salsero

“Cuando yo inicié mi transición a la música popular, mi mayor inspiración fue Eddie”, afirmó.

Asimismo, aseguró que Palmieri se preparó muy bien como pianista, sin embargo, él se caracterizó por ser diferente en su estilo, era muy creativo, pero además fue muy fiel a la música tropical y a la tradición cubana.

“Era experimental y buscaba llevar las cosas más allá de lo normal. Aprendí mucho estudiando su música”, declaró.

Por otro lado, afirmó que la mejor manera de conservar el legado del maestro Eddie Palmieri, es con mucha música, que el público lo siga escuchando, puesto que, lo que sus sonidos son creativos y felices.

¿Qué piensa de la actualidad de la salsa?

Por otra parte, ‘Richie’ Ray comentó que no está muy enterado de la actualidad del género, sin embargo, puede decir que la salsa a lo largo de los años ha sufrido grandes transformaciones “la salsa que yo hacía era fuerte, después estuvo la romántica y hoy la veo incluida en los nuevos sonidos”.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause “Cuando inicié mi mayor inspiración fue él”: ‘Richie Ray’ tras la muerte de Eddie Palmieri 21:41 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Reviva las entrevistas de Eddie Palmieri en La W:

Play/Pause EDDIE PALMIERI en La W 12:28 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Play/Pause EDDIE PALMIERI 07:11 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Play/Pause EDDIE PALMIERI HABLA DE SU CARRERA 26:24 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Play/Pause EDDI PALMIERI CANTANTE DE LA FANIA 11:18 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: