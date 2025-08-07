Evalúan la primera píldora anticonceptiva masculina libre de hormonas: ¿Tendrá efectos secundarios?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En diálogo con La W, Nadja Mannowetz, co fundadora y directora científica de YourChoice Therapeutics, quien supervisó el ensayo de la primera píldora anticonceptiva masculina libre de hormonas, entregó detalles de las pruebas que se han hecho para comprobar la efectividad de esta.

“Se han hechos todos los estudios que se tienen que hacer antes de pasarse a humanos, en animales todo se dio normal, se hizo ratones, ratas y perros”, dijo.

Asimismo contó que ya se inició el estudio en humanos. “Algunos hombres recibieron una dosis de la droga, pero ya se tiene un segundo ensayo y es una pastilla diaria durante 90 días y no se ha visto nada malo, creemos que será algo seguro”.

Según la directora científica, la empresa nació con la idea de crear una píldora anticonceptiva sin hormonas para mujeres, pero no había mucho interés de quienes iban a invertir en esta, así que en medio de una reunión con otra doctora, quien tenía la molécula para hacer esta píldora para los hombres, decidieron lanzarla.

“Sí se puede no tener que meterse con el sistema hormonal”, dijo.

¿Habrá efectos secundarios?

Aunque la experta asegura que hasta el momento no se ha podido ver ningún efecto en la sangre o algún medidor concreto.

Sin embargo, comentó el caso de un hombre que ha señalado tener disminución del deseo sexual.

¿Es mejor la vasectomía o la píldora anticonceptiva?

Mannowetz explicó que si hay un hombre que está seguro que no quiere hacerse cirugía, puede acceder a esta opción.

“Si de pronto existe el caso en el que aún está en duda si quiere ser padre o no, puede tomarla, pero si ya está seguro que no lo quiere, tal vez sí es más recomendable la vasectomía”, afirmó.

Finalmente, comentó que de la tasa de efectividad aún no se puede hablar porque continua en proceso de desarrollo.