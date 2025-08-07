“Fue irresponsable”: Guardia Albirroja alertó desde julio 15 por concierto de Damas Gratis

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En entrevista con La W, Diego González, líder distrital de la barra ‘Guardia Albirroja’ de Independiente Santa Fe, dio detalles sobre los disturbios ocurridos en el concierto de Damas Gratis realizado en el Movistar Arena el pasado 6 de agosto.

González relató que la situación se desencadenó cuando una mujer ingresó armada al recinto y protagonizó una riña que rápidamente se salió de control, generando enfrentamientos entre integrantes de diferentes barras.

El líder barrista también aseguró que el pasado 15 de julio se había advertido a la Secretaría de Gobierno de Bogotá sobre la falta de protocolos y el riesgo que implicaba permitir el acceso indiscriminado a un evento de ese tipo sin separación de hinchadas.

“No me parecía responsable la forma en que se estaba vendiendo la boletería. Incluso abrieron una tercera localidad a precios muy bajos, lo que aumentó aún más el riesgo”, afirmó.

González también criticó la falta de controles en los accesos del Movistar Arena, donde asegura que casi no hubo presencia de la Policía ni revisiones de seguridad adecuadas. “El concierto no se canceló tanto por las riñas, sino por el desorden general: había personas tumbando puertas, entrando sin boleta y con armas”, denunció.

¿Quién fue la persona que murió en los disturbios en el Movistar Arena?

Diego González confirmó en La W que el barrista Sergio Blanco murió en la noche del pasado 6 de agosto tras haber sido atropellado en medio de los disturbios.

Después de que las disputas del Movistar Arena se extendieran hasta las afueras del lugar, un vehículo atropelló a Blanco y, aunque el joven fue trasladado en ambulancia, murió en el hospital.

“Era un referente para nosotros en la localidad de Engativá, hacía parte del proyecto Aguante Popular por la Vida, impulsado por el Ministerio del Interior”, señaló González.

Sobre el vehículo que causó la muerte de Sergio Blanco, González pidió que se actúe de forma inmediata. “Debe haber una respuesta del Distrito, este fue un homicidio culposo. El conductor pudo detenerse y no lo hizo”, aseguró.

Finalmente, hizo un llamado a la reflexión tanto a los miembros de su barra como a las demás hinchadas. “Fracasamos todos, ¿cuántas veces lo tenemos que repetir? Perdimos a otro compañero. Deja una hija, una familia. Esto no puede seguir así”, concluyó.

