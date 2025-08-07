“Les ha cambiado la vida”: Doctor revela detalles de niños palestinos heridos y trasladados a España

Director médico del Hospital Sant Joan de Déu, Juanjo García, pasó por los micrófonos de La W y contó detalles de los 43 niños palestinos heridos en Gaza que han sido acogidos por España para atenderlos en diferentes hospitales.

Todo inició el 29 de julio, cuando los niños, en un vuelo comercial con destino Ammán, en Jordania, de la mano de la Embajada de España en ese país, fueron evacuados desde Gaza por la Organización Mundial de la Salud -OMS- a través del paso de Kerem Shalom, siendo recibidos en la frontera entre Jordania y Cisjordania por los equipos de profesionales de las instituciones participantes.

El 31 de julio, el operativo de traslado se puso en marcha en el aeropuerto internacional de Ammán, desde el que un avión del Ejército del Aire los trasladó a todos hasta la base aérea militar de Zaragoza, con un total de seis horas de vuelo sin incidencias.

García contó que el Ministerio de Sanidad español ha apoyado con el recibimiento de estos niños que están en diferentes regiones de ese país.

Sobre los niños que han sido atendidos en Cataluña, contó que la mayoría vienen con patología crónica.

“Todo lo que es patología crónica, enfermedades cardiaca complejas no pueden ser tratados adecuadamente en gaza”, dijo.

Según dijo, han llegado niños de 5 meses a 10 años con diagnósticos graves. “Recibir aquí un tratamiento les cambia la vida”.

“Las familias dicen que aún no se lo creen poder estar en España por un tratamiento porque ya habían perdido la esperanza, nos sentimos a gusto, y aunque 43 familias son pocas, es un granito de arena en todo el drama que se vive por la guerra”, afirmó.