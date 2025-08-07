Paro minero Boyacá y Cundinamarca: Policía confirma 11 puntos de bloqueo en las vías

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El coronel Germán Gómez, director encargado de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, conversó con La W acerca del paro minero que afecta a los departamentos de Boyacá y Cundinamarca y que continúa generando dificultades en la movilidad por las carreteras del centro del país.

Según el coronel Gómez, actualmente hay 11 puntos con cierre total en las vías que conectan ambos departamentos con Bogotá. Además, señaló que los bloqueos han sido liderados principalmente por mineros del carbón, pero también se han sumado campesinos y recientemente el gremio de esmeralderos.

Hasta el momento, las rutas más afectadas han sido la vía Bogotá – Tunja y el corredor por Chiquinquirá, generando alteraciones al transporte de carga, a vehículos y a actividades como la conmemoración del Día del Ejército por el aniversario de la Batalla de Boyacá.

Incluso, el paro derivó en la cancelación de la quinta etapa de la Vuelta a Colombia, que debía desarrollarse entre Duitama y Cundinamarca. “Los vehículos del evento tuvieron que tomar rutas alternas por Yopal y Villavicencio”, relató el coronel.

Aunque no se han registrado accidentes graves en las últimas horas, el oficial advirtió que los trancones y accidentes menores han sido atendidos con celeridad para evitar mayores demoras.

Frente al festivo del 7 de agosto, el coronel Gómez hizo un llamado a los ciudadanos que planean viajar: “Verifiquen el estado de las vías antes de salir. Pueden consultar el #767, nuestras redes sociales o los medios de comunicación para información actualizada”. También recomendó planear con antelación cualquier desplazamiento, ya que no se descarta que nuevos puntos se sumen al paro.

Finalmente, el coronel aseguró que la Policía de Tránsito está atenta a las mesas de negociación para que la situación pueda resolverse “de la mejor manera y lo más pronto posible”.

