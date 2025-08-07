¿Se cancelarán los próximos conciertos en el Movistar Arena tras enfrentamientos?: Gerente responde

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena, habló en La W sobre los enfrentamientos que se registraron en la noche del miércoles 6 de agosto en medio del concierto de Damas Gratis.

Según contó el gerente, este evento obtuvo el visto bueno sin ningún problema y transcurrió bien desde las 6:00 p.m. que se abrieron puertas. A las 7:00 de la noche empezaron a ingresar los asistentes.

“La gente ingresó a las 7 de la noche de forma ordenada y tipo 8:20 -8:30 algunos desadaptados se entran sin boleta por la puerta 5 y ahí comienza todo”, contó.

Quintero reveló que a las 8:40, de la mano del promotor, se canceló el concierto y al paso de algunos minutos, el 95% de los asistentes habían evacuado. “Algunos se resguardaron en los baños o partes seguras, pero la gran parte del Movistar Arena estaba evacuada”.

Según confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán, una persona resultó muertas tras los enfrentamientos. “Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado”, dijo Galán.

Asimismo, lo confirmó el gerente asegurando que el hecho no ocurrió dentro del recinto. “En la Arena no falleció nadie. Una persona murió atropellada por un carro, no fue en la riña ni en las inmediaciones del Arena”.

De acuerdo con lo mencionado, se registraron 4 heridos, los cuales fueron trasladados a centros médicos inmediatamente.

Por otro lado, reveló que se hicieron las debidas requisas a todas las personas que ingresaron con boleta.

“Las personas que se entraron, tenían arma blanca y otros elementos”, dijo, haciendo énfasis en que “hubo las suficientes medidas protocolarias y de seguridad”.

Del mismo modo, destacó que ya son más de siete años que llevan operando y siendo el escenario de más de 500 conciertos y eventos, pero advierte que “contar con vándalos como se contó ayer, pues eso sí se sale de cualquier cabeza, de cualquier ser humano, lo que tenemos es que lamentar el comportamiento de estas personas”.

Por eso, hizo un llamado a todos los asistentes de próximos conciertos: “Queremos conciertos en paz, queremos conciertos seguros”.

¿Se cancelarán los próximos conciertos en el Movistar Arena?

“No, no se cancela nada, todo sigue, vamos a reparar lo de la puerta 5 que es lo más fuerte, lo otro son daños menores. El line up sigue, el entretenimiento sigue más vivo que nunca”, afirmó el gerente.

Y enfatizó en que “hay que hacer conciertos en paz y disfrutar del mejor recinto de Latinoamérica”.

No obstante, dijo que es probable que este tipo de conciertos de barras de fútbol puedan suspenderse por un tiempo en el Movistar Arena. “Hasta el momento no se tienen conciertos de estos agendados, pero cuando llegue pues se tomará la decisión”.