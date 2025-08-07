El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Se deberá pagar por el alumbrado público en Bogotá? Secretaria de Hacienda explicó esta propuesta

En entrevista con La W, Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá, entregó detalles del nuevo proyecto de acuerdo que presentó en el Concejo de Bogotá.

De acuerdo con la secretaria, esta propuesta generará impactos importantes en materia de inversión, empleo e impuestos durante los próximos diez años.

Cambios en el impuesto de Industria y Comercio (ICA)

Cadena afirmó que tras el análisis realizado al impuesto se ha decidido trabajar en dos elementos principales:

Actualmente, el impuesto cuenta con 13 tarifas, algo que dificulta el pago, es por esto que se propone reducir a cuatro tarifas.

La presión fiscal es mayor en las micro y pequeñas empresas, la intención es proteger estos sectores.

¿Qué pasará con el impuesto predial?

Con respecto al predial residencial, la administración busca disminuir la tarifa a predios de menor valor, para lograr esto: “le pediremos a los dueños de predios que tienen tarifa mayor a 200.000.000 millones pagar un poco más y así poder bajar el impuesto a 55% de los predios de Bogotá”.

¿Se cobrará el alumbrado público?

Por otra parte, la secretaria de hacienda de Bogotá argumentó que los expertos detrás de la propuesta expusieron que en Bogotá se debe pagar por el alumbrado público, puesto que, en los próximos 10 años, se debe mejorar el alumbrado en la ciudad.

Con respeto a los precios, afirmó que: los estratos uno, dos y tres no pagarían nada, el estado cuatro $8.500, el cinco $12.000 y por último el estrato seis pagaría $18.000.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause ¿Se deberá pagar por el alumbrado público en Bogotá? Secretaria de Hacienda explicó esta propuesta 08:08 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: