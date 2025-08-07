Tres años del Gobierno Petro: Congresistas debaten, ¿cambio positivo o negativo?

El senador del Centro Democrático, Carlos Meisel y el representante por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra, pasaron por los micrófonos de La W y entregaron un balance de lo que han sido estos tres años del Gobierno Petro.

Gabriel Becerra, inició diciendo que para él, sin duda alguna, la administración de Gustavo Petro ha sido un Gobierno distinto, que ha traído varios beneficios a los colombianos y está lleno de cambios.

Uno de los puntos a destacar, según dijo Becerra, son los cambios en la política exterior colombiana que ha traído Petro.

“Ya estamos en la opinión pública internacional, se han liderado debates de temas importantes como la crisis climática, la postura a favor de los derechos de los migrantes en otros países, el papel del presidente de la defensa de la vida como en Palestina", dijo.

Además, dijo que también es de aplaudir las cifras entregadas por el Dane que dejan ver la reducción de pobreza monetaria y multidimensional.

“Se está abriendo una etapa de transición colombiana donde el énfasis es la política social y no los beneficios”, añadió.

Por su parte, el senador Meisel aclaró que está de acuerdo con Becerra al mencionar que es un Gobierno distinto, pero considera que ha sido un Gobierno distinto pero para mal.

“Lo que al ciudadano le debe interesar es que sea un Gobierno distinto pero para bien, no para peor”, dijo.

“Este Gobierno prometió acabar con las malas prácticas con el dinero público, la corrupción se ha profundizado”, aseguró.

“Concuerdo que es un Gobierno distinto, pero no para solucionar los problemas sino para profundizarlos aún más, hablan de la agricultura para mostrar la economía, pero lo hacen con cifras engañosas”, enfatizó Meisel.

En cuanto al informe publicado por Transparencia por Colombia, en el que se advierte un retroceso en al lucha anticorrupción, Gabriel Becerra aseguró que “esto sigue siendo un problema que afecta a Colombia, es un problema por el que hay que hacer grandes esfuerzos”.

Sin embargo, destacó que el Gobierno Petro “no ha pretendido tapar los problemas de la corrupción, donde incluso han figurado integrantes de la familia de él y ha sido él mismo el que ha pedido la investigación”.

Por esta misma línea, señaló el caso UNGRD, en el que “ya se han tomado decisiones y se han procesado a los responsables, se han capturado y el presidente Petro no ha dudado en dar un respaldo a la justicia”.

Y aunque el representante es consciente de que “sea el Gobierno que sea debe mejorar en el combate de la corrupción”, aclaró: “No creo que la proporción sea la misma de otros gobiernos, y eso hay que resaltarlo”.

Por el contrario, Carlos Meisel respondió contundentemente: “No me diga a mí que el Gobierno es el que ha explotado los escándalos, el presidente Petro se ha rodeado de las peores personas, Benedetti que ha estado involucrado en miles de escándalos de la política y va y lo nombra ministro”, dijo.

Además, señaló: “No puede decir que la lucha contra la corrupción la ha enfrentado Petro, al contrario, la ha propiciado (...) Todos los escándalos han reventado en la cara del presidente, el Gobierno no ha destapado nada”.

Por eso, pidió dejar atrás “la carreta” y hablar con al verdad al pueblo colombiano, que según dice, “no es un pueblo tonto, se da cuenta que este Gobierno está lejos de ser trasparente, pues cualquier caso de corrupción lo quiere ocultar”.

Finalmente, Meisel se refirió al déficit fiscal dentro de este Gobierno, asegurando que “Petro no solo está dejando problemas ahorita, sino para dentro de 10 o 15 años”.

“Cuando se abre el déficit fiscal y cree que se puede corregir con impuestos de los ciudadanos que no pueden pagar un peso más y sigue mostrando presupuestos que no se van a cumplir, todo es mentira”, dijo, explicando que “es mentira que al presidente le ha tocado decretar los primeros presupuestos, los dos primeros los aprobó el Congreso y no ha podido cumplirlos por temas que se le avisaron con anterioridad”.

Asimismo, criticó el hecho de querer que las finanzas públicas anden bien mientras se “maltrata al contribuyente” afirmando que esto lo único que genera es temor y no confianza.

“Petro no hace otra cosa que pelear con los sectores que le pueden ayudar a sacar adelante el país”, añadió.

En conclusión, el senador, quien dice no ser un opositor que no sea capaz de conceder los triunfos que haya que conceder, aclara que para él, en estos tres años del Gobierno Petro no se ha visto ningún cambio positivo ni nada que aplaudir.

“Se hablan de subsidios y más recursos para la población de bajos recursos, pero salen a la tienda y todos los productos se encarecen, todos los impuestos aumentan”, dijo.

