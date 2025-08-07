Trump debe cumplir con su compromiso de no subir más los aranceles: Exsecretario de Hacienda de México

Antonio Ortiz-Mena, quien se desempeñó durante más de ocho años como jefe de Asuntos Económicos en la Embajada de México en los Estados Unidos, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre los aranceles de EE.UU. que entran en vigor.

“Yo me voy a fijar en si Trump cumple con su compromiso de no subir más los aranceles a los países que ya estableció un arancel, con unos llegó a un acuerdo pero algunos de esos acuerdos son difíciles de cumplir”, dijo.

Asimismo, comentó que hay una serie de barreras arancelarias e impuestos que deben pagar las exportaciones para ciertos tipos de productos, como el cobre, el acero.

Del mismo modo, confirmó que ha habido un ingreso a las arcas de Estados Unidos por los aranceles nuevos que están enfrentando exportaciones que vienen de muchas partes del mundo. Sin embargo, consideró que “esto es algo pasajero”.

“La situación que estamos viendo es temporal no permanente en cuanto a los niveles de aranceles”, afirmó.

Por otro lado, señaló que según él, hay dos países que están en situación favorable. “Canadá y México, el único TLC que ha respetado Trump es de estos países”, agregó.