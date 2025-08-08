Al Oído | Respaldo masivo a Álvaro Uribe mientras el Gobierno elige desconocer y negar

Colombia habló.

Las marchas que se vieron masivamente en el país el pasado 7 de agosto no son producto de un impulso, mucho menos de una casualidad. Son el reflejo de ese país que está agotado de tanto espectáculo, de tantos mensajes abstractos del presidente Gustavo Petro sin resultados y, especialmente, de esos discursos que estigmatizan y siembran más divisiones.

Ayer marchó una Colombia que está cansada de la persecución selectiva a quienes piensan diferente, una oposición en las calles que reclama que sus líderes tengan garantías y que, precisamente cuando se cumplían dos meses del atentado contra Miguel Uribe, reclamaron el derecho a alzar la voz.

Han sido tres años de un Gobierno en el cual el presidente, en su posesión, prometió gobernar para todos. Sin embargo, de los errores que ha cometido y de la falta de cumplimiento elige culpar a la prensa… un presidente que decía que defendería la democracia, pero que, cuando no le aprueban reformas en el Congreso, prefiere atacarla.

La falta de estrategia y estructura tiene intentos de diálogos con distintos grupos ilegales, pero hoy la seguridad del país está en tierra de nadie: pasamos de lo que sería la paz total al abandono total y los ciudadanos desprotegidos.

La radiografía final de estos tres años del Gobierno Petro es la de un presidente que maneja su agenda por X (antes Twitter) y ha decidido gobernar trinando, actuando como si fuera externo al Gobierno y que repite promesas como en campaña, mientras el país exige resultados.

Presidente Petro: es decisión suya si ve lo que sucedió ayer y el mensaje enviado, o si prefiere desconocer y encerrarse entre aplausos que niegan la realidad con relatos. Los discursos sin hechos ya no mueven.

Así las cosas, hay un país que salió a las calles no por fanatismo, sino por memoria. Se movilizó sin necesidad de tarimas, refrigerios o conciertos gratis, sin contratistas obligados ni movilizando personas de región a regiones, lo hizo por convicción y defensa de la democracia.

Algunos congresistas del Pacto Histórico, con fotos del inicio de la marcha durante la llegada de personas a la Plaza de Bolívar, salieron en sus cuentas de X a desconocer de manera miope lo que fue la marcha en Bogotá. Eso es torpeza política, pero cada uno elige si ver o no lo evidente.

Cerramos este viernes al oído diciendo que negar las marchas, su mensaje y su fuerza no niega que el país marchó. Bastante torpes al elegir negar que escuchar.

Escuche W Radio en vivo: