La W RadioLa W Radio

Tendencias

¿Cómo es la rutina de un ‘SuperAger’? Así es la historia de Ralph Rehbock

Según explica en su web el Northwestern medicine, un ‘SuperAger’ es una persona, hombre o mujer, de 80 años en adelante, con las facultades mentales de personas décadas más jóvenes.

¿Cómo es la rutina de un ‘SuperAger’? Así es la historia de Ralph Rehbock

¿Cómo es la rutina de un ‘SuperAger’? Así es la historia de Ralph Rehbock

10:27

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ralph Rehbock. Foto: Universidad de Northwestern.

Ralph Rehbock, quien tiene 91 años, es uno de los participantes destacados del programa de investigación sobre envejecimiento saludable de la Universidad Northwestern en Chicago, y habló en La W sobre la rutina que maneja en su vida para ser considera un ‘SuperAger’.

Según explica en su web el Northwestern medicine, un ‘SuperAger’ es una persona, hombre o mujer, de 80 años en adelante, con las facultades mentales de personas décadas más jóvenes.

Escuche la entrevista completa a continuación:

¿Cómo es la rutina de un ‘SuperAger’? Así es la historia de Ralph Rehbock

10:27

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad