El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cómo es la rutina de un ‘SuperAger’? Así es la historia de Ralph Rehbock

Ralph Rehbock, quien tiene 91 años, es uno de los participantes destacados del programa de investigación sobre envejecimiento saludable de la Universidad Northwestern en Chicago, y habló en La W sobre la rutina que maneja en su vida para ser considera un ‘SuperAger’.

Según explica en su web el Northwestern medicine, un ‘SuperAger’ es una persona, hombre o mujer, de 80 años en adelante, con las facultades mentales de personas décadas más jóvenes.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause ¿Cómo es la rutina de un ‘SuperAger’? Así es la historia de Ralph Rehbock 10:27 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio: