“Es un cobro de cuotas extorsivas”: Ejército sobre amenazas del ELN a transportadores de D1

En diálogo con La W, el brigadier general William Caicedo Benavides, comandante de la Décimoquinta Brigada del Ejército Nacional, se pronunció acerca de las amenazas del ELN contra transportadores de las tiendas D1 en los departamentos de Chocó y Risaralda.

Cabe recordar que, a través de un panfleto, el grupo guerrillero declaró “objetivo militar” a los transportadores que distribuyen mercancía para los almacenes.

Al respecto, el general Caicedo dijo que se han adelantado dos consejos de seguridad y se han reunido tanto con el gremio de transportadores como con representantes de las tiendas D1.

También aseguró que las amenazas obedecen a “un cobro de cuotas extorsivas”.

Además, el general dijo que se planea realizar acompañamientos y caravanas en ruta, por lo que este viernes 8 de agosto se reunirán para concretar estas medidas.

