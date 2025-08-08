“Es un cobro de cuotas extorsivas”: Ejército sobre amenazas del ELN a transportadores de D1
En La W, el brigadier general William Caicedo, comandante de la Decimoquinta Brigada del Ejército, se pronunció sobre las extorsiones por parte del ELN.
“Es un cobro de cuotas extorsivas”: Ejército sobre amenazas del ELN a transportadores de D1
07:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Tiendas D1. Foto: Colprensa
En diálogo con La W, el brigadier general William Caicedo Benavides, comandante de la Décimoquinta Brigada del Ejército Nacional, se pronunció acerca de las amenazas del ELN contra transportadores de las tiendas D1 en los departamentos de Chocó y Risaralda.
Cabe recordar que, a través de un panfleto, el grupo guerrillero declaró “objetivo militar” a los transportadores que distribuyen mercancía para los almacenes.
Al respecto, el general Caicedo dijo que se han adelantado dos consejos de seguridad y se han reunido tanto con el gremio de transportadores como con representantes de las tiendas D1.
También aseguró que las amenazas obedecen a “un cobro de cuotas extorsivas”.
Además, el general dijo que se planea realizar acompañamientos y caravanas en ruta, por lo que este viernes 8 de agosto se reunirán para concretar estas medidas.
Escuche esta entrevista en La W:
“Es un cobro de cuotas extorsivas”: Ejército sobre amenazas del ELN a transportadores de D1
07:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles