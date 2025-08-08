Imagen de referencia de las banderas de Israel y Palestina. I Foto: Getty Images.

“Es una catástrofe”: asesor del MinExteriores del Estado palestino por plan de Israel de ocupar Gaza

Israel, recientemente, anunció el plan militar de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza. Al respecto, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, Omar Awadallah, asesor del ministro de Asuntos Exteriores del Estado palestino, para dar su perspectiva del tema.

El funcionario diplomático inició puntualizando que la decisión es “una catástrofe porque significa que Israel seguirá con la guerra y el genocidio en la Franja de Gaza”.

“Israel, en ese sentido, está rechazando el cese al fuego, proceder para la liberación de los secuestrados y un canje de prisioneros palestinos”, añadió.

Así mismo, aseguró que van “a seguir trabajando con la comunidad internacional para seguir presionando a Israel a que detenga este genocidio contra el pueblo palestino”:

“Queremos que Israel llegue a un acuerdo para la liberación de secuestrados, pero Netanyahu solo dices cosas a la comunidad internacional y sus intenciones son otras”, dijo.

Agregó: “A él no le interesa liberar a los secuestrados, está interesado en continuar la guerra genocida contra los palestinos y seguir con su agenda política”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

