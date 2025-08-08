“Fue la idea y la decisión correcta”: amigo de Adam Sandler por realización de Happy Gilmore 2

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Fue la idea y la decisión correcta”: amigo de Adam Sandler por realización de Happy Glimore 2

El 25 de julio se estrenó la película Happy Gilmore 2, film que ha tenido un destacado éxito dentro de la plataforma Nétflix.

La película, cuyo protagonista es el reconocido actor Adam Sandler, también cuenta con participación de otros famosos relevantes como Bad Bunny y Eminem.

Para hablar sobre la película y el papel de Adam Sandler en ella, pasó por los micrófonos de La W, Kyle McDonough, amigo de la infancia del actor y en quien está inspirado el personaje de la película, que es de nombre homónimo a la cinta.

“Adam y yo hablamos de la premisa de la película, pero el genio creativo es él, que lo llevó en otras direcciones muy distintas, algunas son mías y otras de la cabeza de él”, dijo.

Así mismo, contó que las personas le preguntan que cómo es crecer con una superestrella, “pero en su momento no lo era, era una persona normal, nos divertíamos. Él es como es ahora, pero en una versión más pequeña”.

Sobre la creación de Happy Glimore 2

Kyle McDonough explicó cómo apareció la idea de la película y en qué momento se le dio el sentido de hacerse basada en su persona.

“Esa idea de hacerla basada en mí llegó después, la idea original llegó del padre de Adam cuando éramos jóvenes y jugábamos, dijo que era raro que alguien que juegue tan bien hockey, juegue igual de bien golf. Ahí nació la idea de la película”, teniendo en cuenta que Kyle McDonough es exjugador de hockey.

Ahora, se supo que la primera película fue todo un éxito, y cuando se anunció la secuela hubo dudas de si funcionaría, pero en efecto, sí funcionó. McDonough destacó que haberla hecho fue lo correcto.

“Adam hace lo que cree que es mejor, no escucha mucho a la gente a su alrededor. Claro que estaban las dudas normales de si se debía hacer una segunda versión o no por el éxito de la anterior, pero creo que fue la idea y la decisión correctas porque la mezcla es la ideal” , dijo.

Concluyó explicando que “el propósito de la película es divertir a las personas, eso es lo que él busca y Happy Gilmore 2 cumple ese objetivo, todos los aspectos de entretenimiento estaban ahí, además, muchos elementos de la primera película estuvieron en la segunda”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

