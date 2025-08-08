El código iframe se ha copiado en el portapapeles

General Helder Giraldo, en el sonajero para Embajada de Colombia en Brasil

W Radio conoció que hay alguien en el sonajero para ser el próximo embajador de Colombia en Brasil. Se trata del general Helder Giraldo Bonilla, excomandante general de las FF.MM., y quien lleva aproximadamente 10 meses como agregado militar en esa embajada.

Lo que nos cuentan algunas fuentes es que ha estado 2 semanas fuera de sus servicios, aparentemente de permiso. Se encuentra en Bogotá, sosteniendo reuniones con altos mandos de Cancillería, en donde estaría moviendo algunos hilos para quedarse allí.

La semana pasada se reunió con Javier Pava, director de Soberanía Territorial y hace algunos días, sostuvo una reunión con la canciller encargada, Rosa Villavicencio, para hablar de diferentes temas como la Organización del Tratado de Cooperación (OTCA), pero sobre todo de su paso en la embajada.

También tuvo reuniones con directores de Cancillería, poniéndose a disposición para continuar con el cargo que dejó Guillermo Rivera el pasado 30 de julio. Ha intentado pedir agenda en Casa de Nariño, y hasta donde sabemos, no ha logrado cita con el presidente por temas de disponibilidad.

Lo que dicen las fuentes a W Radio es que el general Giraldo les contó que él aspiraba salir del comando de las FFMM para servir como embajador.

Sin embargo, en su momento, Laura Sarabia cuando era canciller, le dijo que no había manera, porque ese cargo ya estaba ocupado, que podía irse de agregado. Aceptó, dicen que a regañadientes.

Su viaje a Colombia termina este fin de semana para seguir con su labor allí en Brasil, por ahora, como agregado militar.