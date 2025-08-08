“Hablamos de transición energética y socioeconómica”: MinEnergía sobre los acuerdos con mineros

En diálogo con La W, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se pronunció acerca de los acuerdos alcanzados con los mineros del carbón en Boyacá, así como hizo referencia al proceso de transición energética y a los USD$26 millones del software de XM.

¿Cuáles fueron los acuerdos para conjurar el paro minero?

Sobre los acuerdos que permitieron conjurar el paro minero tras varios días de bloqueos y protestas, el ministro Edwin Palma aseguró que el Gobierno Nacional está comprometido con una transición energética justa, gradual y dialogada, especialmente con los pequeños mineros.

Uno de los principales puntos del acuerdo con los manifestantes es la realización de un foro departamental sobre transición energética en Paipa, para socializar los impactos y oportunidades del proceso en Boyacá. Al respecto, el ministro explicó que no se trata solo de una transición energética, sino también socioeconómica, la cual involucra a sectores como la agroindustria y el turismo.

“Ellos (los mineros) comprendieron que la demanda del carbón en el mundo está disminuyendo”, señaló el ministro, agregando que por eso se habla de una transición progresiva que no afecte sus ingresos de manera abrupta.

Otro de los compromisos adquiridos con los mineros fue la creación de cooperativas para fomentar proyectos de generación de energía solar, como parte del proceso de reconversión laboral.

Al respecto, el ministro reconoció que muchos pequeños mineros tienen formación básica, pero aseguró que hay oportunidades reales en nuevas industrias como la energía limpia, con apoyo del Gobierno y de las autoridades locales.

También confirmó que el primer encuentro para iniciar ese plan está programado para el 25 de agosto.

En cuanto al papel de Hensa –la empresa que compra el carbón a los pequeños mineros– en la transición energética, Palma confirmó que el Gobierno ya giró una parte de los recursos pendientes y se comprometió a pagar el resto de la deuda (que es cercana a los 11.000 millones de pesos) a más tardar el 6 de septiembre.

Además, informó que Hensa hace parte del plan de descarbonización del Gobierno, el cual contempla el cierre progresivo de plantas térmicas de carbón, sin afectar la estabilidad del sistema eléctrico.

¿Hay prohibición de exportar carbón a otros países?

El ministro Palma aseguró que no existe una prohibición generalizada a las exportaciones de carbón, pues la única restricción actual es hacia Israel –por motivos humanitarios–, pero que Colombia sigue exportando a otros 24 países.

“Ninguna tonelada del carbón que se produce por estos pequeños mineros tanto de Boyacá como de Cundinamarca va con destino a Israel, entonces ahí no hay ningún problema”, aclaró.

Además, denunció que detrás de las protestas hubo “desinformación” alimentada por actores con intereses políticos, incluyendo la falsa afirmación de que supuestamente se impondría un IVA del 29% a la pequeña minería.

Al respecto, aclaró que el Gobierno protege la pequeña minería: “No hay nuevos gravámenes ni restricciones a sus exportaciones”, aclaró.

¿Qué pasó con los $26 millones del software de XM?

En cuanto al polémico contrato de $26 millones de dólares entre la empresa XM y la firma Consumers & Dimensions por un software que nunca funcionó, el ministro Palma dijo que ya puso el caso en conocimiento de la Contraloría, Procuraduría y Superintendencia de Servicios Públicos.

Además, reveló que la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) contrató una auditoría forense para establecer responsabilidades.

“Es una suma más alta que la de Centros Poblados. Si XM debe responder, ISA también tendrá que dar explicaciones”, afirmó.