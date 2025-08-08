La situación estaba advertida: secretario de Gobierno de Bogotá por disturbios en el Movistar Arena

En los micrófonos de W Radio, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, se refirió a los hechos de orden público que ocurrieron el pasado 6 de agosto en el Movistar Arena en el marco de la previa de un concierto de la agrupación Damas Gratis que terminó en desmanes, con un muerto y varias personas heridas.

El alto funcionario aseguró que desde el pasado primero de agosto se habían emitido todas las alertas e, incluso, se realizó una reunión entre los organizadores, la Policía Metropolitana de Bogotá y las entidades del Distrito “para advertir que este no era un evento normal, que había una situación de riesgo y que, por lo tanto, se debería reforzar la seguridad, tanto al interior del Coliseo como en los filtros de entrada”.

Sobre la agrupación Damas Gratis, el secretario recordó que este ya se había presentado en la ciudad en el pasado y no tuvo inconvenientes, pues “la organización en ese momento funcionó perfectamente”. Por lo tanto, agregó, la ciudad “tenía experiencia en este tipo de conciertos”.

“Lamentablemente, acá hay que revisar efectivamente qué fue lo que sucedió, en qué falló el dispositivo de seguridad y tomar los correctivos necesarios”, reconoció Quintero.

En ese mismo sentido, el secretario anunció que liderará una reunión para evaluar las fallas del protocolo del evento y explicó que la aprobación para que estos programas se lleven a cabo comienza con el permito emitido por el Distrito con base en los conceptos de cinco entidades.

“La primera (entidad es) la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), sobre todo en lo que tiene que ver con escenario e infraestructura. La segunda, Bomberos; la tercera, Salud; la cuarta, Movilidad; y la quinta, el concepto de seguridad que nos lleva a emitir el permiso es el de Policía Nacional” explicó.

Según el secretario, la Policía evalúa y solicita al organizador unas condiciones específicas de seguridad: “Justamente, lo que vamos a revisar ahora es si se cumplió o no con esas condiciones que fueron, por supuesto, evaluadas por la Policía para emitir el concepto favorable del evento”.

Por otra parte, el secretario lamentó la muerte de Sergio Blanco, quien perdió la vida en medio de la huida de los hechos de violencia y confirmó que se adelantan las investigaciones para dar con los responsables.

“Estamos en revisión. Desde las autoridades distritales, estamos en la identificación y búsqueda del vehículo. Evidentemente, es muy importante poder hallar y definir exactamente qué fue lo que sucedió, eso también está siendo objeto de investigación. Necesitamos resolver tanto eso como las acciones violentas que se dieron al interior de las instalaciones del Movistar”, añadió.

Finalmente, Quintero confirmó que se van a evaluar los protocolos para los próximos eventos y las posibles sanciones para barras o para el espacio cultural.

“Tenemos dos espacios: el primero es hoy (8 de agosto) a las 9:00 de la mañana, una reunión del Suga para verificar si se cumplió con todo lo establecido en el plan presentado por el organizador. El segundo es en la Comisión Distrital de Fútbol, donde evaluaremos el comportamiento de la hinchada. Además, la otra semana tenemos clásico de fútbol en la ciudad de Bogotá y, por lo tanto, vamos a evaluar cuáles son las medidas para tener en cuenta ese día”, concluyó.

Escuche esta entrevista en La W:

Play/Pause La situación estaba advertida: secretario de Gobierno de Bogotá por disturbios en el Movistar Arena 09:22 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: