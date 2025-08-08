MinEnergía confirma seguimiento a contrato fallido de XM por 26 millones de dólares

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En diálogo con La W, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se refirió a la incertidumbre sobre el fallido contrato entre XM y Siemens – Endimensions por la adquisición del Sistema de Administración del Mercado, SAM.

Cabe recordar que, tras años de retrasos y obstáculos técnicos, el sistema nunca fue entregado de forma funcional. Por eso, según conoció La W en primicia, XM decidió recurrir a acciones legales para intentar recuperar parte del dinero invertido, una suma millonaria en la que también hay recursos públicos comprometidos.

Al respecto, el titular de la cartera minero-energética aseguró que, en su calidad de servidor público, está obligado a poner esta situación en conocimiento de la Procuraduría, la Contraloría y la Superintendencia de Servicios Públicos, pues XM es una empresa de servicios públicos.

“Como presidente de la CREG, le he pedido contratar una auditoría forense para ver qué sucedió, porque es un proceso en el que estuvieron involucrados varios miembros de la entidad, de las juntas directivas de XM e, incluso, de las juntas directivas de ISA, como empresa dueña y controlante de XM”, expresó.

En ese sentido, aclaró que, si los recursos en cuestión no aparecen y XM tiene que devolverlos, “ISA deberá aparecer en la mitad”.

Palma agregó: “Estaremos atentos a las investigaciones para que le puedan esclarecer al país qué pasó con más de 100.000 millones de pesos, porque, como lo dije en un momento, esto es una cifra superior a la de Centros Poblados”.

Cabe recordar que, después de más de una década de que arrancara uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos del sector energético colombiano, este terminó envuelto en dudas, promesas incumplidas y recursos públicos sin justificar.

Lo que debía ser un sistema clave para la gestión del mercado eléctrico nunca vio la luz. El desarrollo quedó a medias, los objetivos no se cumplieron y hoy en día el caso está en manos de abogados.

Escuche esta entrevista completa en La W:

Play/Pause “Hablamos de transición energética y socioeconómica”: MinEnergía sobre los acuerdos con mineros 12:50 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: