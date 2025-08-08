El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No es a largo periodo”: experto israelí sobre plan de Israel para ocupar la ciudad de Gaza

En la madrugada de este viernes, 8 de agosto, se conoció que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde a un plan militar propuesto por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

Por esta razón, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló Kobi Michael, exoficial de Inteligencia y primer comandante del Aparato de Coordinación de la Seguridad Israel-Palestina en Gaza, quien dio su perspectiva del tema.

El experto inició puntualizando que no fue netamente Netanyahu el que tomó la decisión, sino que fue “la decisión que tomó el gabinete de Seguridad de Israe electo de manera legal y democrática en el país”.

Además, explicó que la decisión se tomó en “medio de otras dos opciones. Había tres alternativas y esta era la menos peor. La primera era seguir con lo que se ha estado haciendo hasta hoy, porque Hamás no quiere un acuerdo ni una negociación”:

“La segunda era rendirse a los pedidos que tiene Hamás y pagar el precio de la derrota en un futuro. La tercera opción era desmantelar a Hamás y recuperar a los secuestrados. No tenemos intención de anexarnos a Gaza”, subrayó.

Finalmente, dijo que el plan “está bien visto por la administración de Estados Unidos, no es una ocupación a largo periodo, es una ocupación temporal y limitada en el tiempo”.

Dijo que la ocupación “tiene dos objetivos: limitar a Hamás para que no se pueda formar nuevamente y apoyar la reconstrucción dentro de la Franja de Gaza".

