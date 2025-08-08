El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Nuevo estadio en Bogotá que reemplazará a El Campín estará listo en 2027? Esto dice ERG

Bogotá

En diálogo con La W, el empresario Juan Jiménez Pérez, quien es director para Latinoamérica de ERG International Group –uno de los socios de Sencia–, se refirió al proyecto de renovación urbana en torno al estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Cabe recordar que, en días pasados, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que en marzo de 2026 comenzará la construcción de un nuevo estadio en Bogotá, el cual reemplazará a El Campín cuando finalicen las obras.

En cuanto al funcionamiento de esta alianza para llevar a cabo el multimillonario proyecto que busca renovar la zona del estadio, Jiménez aclaró que esto no surgió de la noche a la mañana, pues llevan casi tres años trabajando de la mano con Sencia para trazar los pormenores de esta iniciativa.

“Al inicio había un concepto que difiere notablemente del que se presentó hace dos días, que ha sido resultado de un trabajo mancomunado. Nosotros observamos el planteamiento inicial e hicimos recomendaciones (…) aplaudo la apertura de Sencia al escuchar a los expertos que hemos congregado para favorecer este proyecto de la mejor manera”, indicó.

En ese sentido, Jiménez aseguró que este gran rediseño del corazón de Bogotá será “algo para estar orgullosos y va a generar nuevas dinámicas sociales y culturales en la ciudad y el país”.

¿En 2027 estará listo el nuevo estadio en Bogotá?

Un hecho que ha generado preocupación es el tiempo planteado para este proyecto, pues se ha dicho que la construcción del estadio para 50.000 personas empezaría a construirse en marzo de 2026 y finalizaría en 2027.

Al respecto, el empresario sostuvo que “lo del dinero es cuestión más del concesionario”, si bien “la metodología de la construcción (está) comprobada”.

“Uno de los miembros del consorcio constructivo es BDP, que participó en el Mundial de Qatar: el estadio 974 se hizo en menos de un año y medio. ¿Se puede hacer esto en menos de dos años? Para los ingenieros nada es imposible”, resaltó.

Por eso, según Jiménez, es necesario “trabajar fuertemente con los métodos de construcción: modularidad, simplicidad y generalidad”, lo que significa hacerlo con “elementos prefabricados, pero de alta calidad que nos permiten ahorrar tiempos que normalmente, con la construcción tradicional, tardarían mucho más”.

Un detalle que destacó el empresario es el papel que juega la alianza clave con las autoridades locales y nacionales, así como el apoyo del concesionario de Sencia para que todo pueda salir como se espera.

Escuche esta entrevista en La W:

Play/Pause ¿Nuevo estadio en Bogotá que reemplazará a El Campín estará listo en 2027? Esto dice ERG 10:36 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: