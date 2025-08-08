Procuraduría alerta posibles actuaciones “por fuera del marco legal” tras visita a Imprenta Nacional

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En entrevista con La W, el procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Marcio Melgosa, se refirió a las graves denuncias del ente de control tras su visita a la Imprenta Nacional. Allí, se encontraron delicadas inconsistencias en la estructuración del convenio tripartito Cancillería - Imprenta - Casa de la Moneda para la producción de pasaportes.

“Efectivamente, se encontraron inconsistencias, ausencia de documentos y actuaciones que posiblemente pueden estar por fuera del marco legal” sentenció Melgosa.

Además, en materia de viabilidad financiera, el procurador profundizó sobre las preocupaciones de cara a la ejecución del convenio, en vista de que se comprometerán 1.3 billones de pesos de vigencias futuras, pero no hay ni autorización del CONFIS ni un documento CONPES. “Según lo que se advirtió en la visita, no hay nada de esto” sentenció.

Y agregó: “La junta directiva aprobó estos compromisos sin existir un estudio técnico, económico, que se le haya presentado para que se tenga en cuenta” dijo Melgosa.

El delegado Marcio Melgosa también expuso que no hay ningún tipo de actas en las que la Junta Directiva de la Imprenta Nacional haya aprobado la vinculación de la empresa en el convenio, lo cual podría configurar una nueva irregularidad.

“No hay actas de junta directiva, es decir, hay unas grabaciones que están en proceso de transcripción, según lo que se nos dice y el contrato se suscribió sin esas actas de junta directiva, que es precisamente donde la imprenta por su naturaleza adopta decisiones” indicó Melgosa.

Adicionalmente, Marcio Melgosa señaló que no tienen claridad sobre cuáles fueron los criterios para elegir a la Casa de la Moneda de Portugal como aliado estratégico.