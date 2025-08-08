Tensión con Perú por la isla Santa Rosa: Congreso pide mantener los canales diplomáticos

Desde Leticia, en la conmemoración de la Batalla de Boyacá, el presidente Gustavo Petro anunció este 7 de agosto que Perú aceptó una reunión de la Comisión de Inspección de la Frontera colombo-peruana para solucionar la tensión bilateral por la isla Santa Rosa, en Amazonas.

El mandatario también dijo que, si no funciona ese encuentro, “iremos a la demanda internacional”. Varias voces desde el Congreso piden que se mantenga el uso de los canales diplomáticos, y que el asunto se pueda resolver los próximos 11 y 12 de septiembre, días en que se cumplirá una reunión binacional para estudiar el asunto.

Apropósito, pasaron por los micrófonos de La W los representantes Alejandro Toro, del Pacto Histórico, y Julio César Triana, de Cambio Radical.

“Lo que sentimos nosotros desde el Gobierno es que hay una decisión unilateral con esta nueva isla que se forma, que es Santa Rosa. Entonces, debería preguntarse a esta comisión binacional de quién es la isla. Hoy tenemos a Perú diciendo que es de ellos de manera unilateral. Pero, creo que hay una luz, y es la reunión que se va a hacer el 11 y 12 de septiembre”, dijo Toro

Según Toro, el Gobierno ha venido haciendo presencia “efectiva en ese en esa isla desde hace mucho tiempo” y confirmó que, si no hay solución a través de los canales diplomáticos, “seguirían las instancias internacionales (…) Pero lo importante es que, en medio de las tensiones, hoy hay disposición de sentarse a hablar”.

Por su parte, desde Cambio Radical llamaron la atención al Gobierno: “La defensa de la soberanía no se hace con discursos populistas, ni alardeando qué tan soberano es o no el Estado. Se hace por los canales diplomáticos (…) ahora surge la luz de esta comisión mixta, pero se debe respetar la tradición que por años ha tenido Colombia, que es la del establecer las mesas de trabajo con los países vecinos”.

Escuche la entrevista completa a continuación: