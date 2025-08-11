El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“A pesar de las diferencias, tenía claro su aporte al país”: Clara López sobre Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay, aspirante a la Presidencia por el partido Centro Democrático, murió luego de haber sido herido en un atentado en la localidad de Fontibón, en Bogotá, durante un acto de campaña el pasado 7 de junio.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de La W la senadora Clara López Obregón, del Pacto Histórico, quien era contradictora de Miguel Uribe.

“Compartimos varios espacios alrededor de la reforma tributaria, del plan de desarrollo, del presupuesto. Las balas asesinas han truncado una promesa que tenía mucho que aportar al país. A pesar de nuestras grandes diferencias, yo vi en Miguel Uribe un gran potencial y sin lugar a duda, una carrera promisoria. Queremos mostrar nuestra solidaridad y hacer un llamado para ponernos de acuerdo y derrotar todas las formas de violencia”, aseguró la senadora.

Asimismo, destacó que la única forma de dejar de lado la violencia es en empezar a pesar en la reconciliación entre diferentes sectores.

“Que todos nos pongamos de acuerdo en que haya una verdad útil para sacar adelante al país, dejar de recriminarnos mutuamente y buscar comunes denominadores (…) Tenemos muchas cosas en común, pero están perdidas en esta confrontación y en esta polarización que solamente nos aparta y genera unos abismos de diferencias que no dejan ver lo que tenemos en común y Colombia, como decíamos”, agregó.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “A pesar de las diferencias, tenía claro su aporte al país”: Clara López sobre Miguel Uribe Turbay 05:00 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo