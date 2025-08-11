La W RadioLa W Radio

Actualidad

“A pesar de las diferencias, tenía claro su aporte al país”: Clara López sobre Miguel Uribe Turbay

La senadora del Pacto Histórico, Clara López Obregón, conversó con La W sobre el magnicidio contra Miguel Uribe Turbay.

“A pesar de las diferencias, tenía claro su aporte al país”: Clara López sobre Miguel Uribe Turbay

“A pesar de las diferencias, tenía claro su aporte al país”: Clara López sobre Miguel Uribe Turbay

05:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Fotos: Colprensa

Miguel Uribe Turbay, aspirante a la Presidencia por el partido Centro Democrático, murió luego de haber sido herido en un atentado en la localidad de Fontibón, en Bogotá, durante un acto de campaña el pasado 7 de junio.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de La W la senadora Clara López Obregón, del Pacto Histórico, quien era contradictora de Miguel Uribe.

Lea también:

“Compartimos varios espacios alrededor de la reforma tributaria, del plan de desarrollo, del presupuesto. Las balas asesinas han truncado una promesa que tenía mucho que aportar al país. A pesar de nuestras grandes diferencias, yo vi en Miguel Uribe un gran potencial y sin lugar a duda, una carrera promisoria. Queremos mostrar nuestra solidaridad y hacer un llamado para ponernos de acuerdo y derrotar todas las formas de violencia”, aseguró la senadora.

Asimismo, destacó que la única forma de dejar de lado la violencia es en empezar a pesar en la reconciliación entre diferentes sectores.

“Que todos nos pongamos de acuerdo en que haya una verdad útil para sacar adelante al país, dejar de recriminarnos mutuamente y buscar comunes denominadores (…) Tenemos muchas cosas en común, pero están perdidas en esta confrontación y en esta polarización que solamente nos aparta y genera unos abismos de diferencias que no dejan ver lo que tenemos en común y Colombia, como decíamos”, agregó.

Escuche la entrevista completa en La W:

“A pesar de las diferencias, tenía claro su aporte al país”: Clara López sobre Miguel Uribe Turbay

05:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad