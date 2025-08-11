El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído: Adiós, Miguel Uribe, héroe nacional silenciado por violencia que Colombia no logra derrotar

Un Al Oído que jamás quise pronunciar.

Colombia, a medida que fue despertando, se fue desmoronando. Esta madrugada del 11 de agosto quedará marcada en la memoria de país, hoy no importan ideologías, hoy tenemos el corazón en silencio.

Miguel Uribe perdió la batalla por su vida, dos meses después de que, en pleno corazón de la capital, un joven de apenas 15 años accionara el arma que buscó callarlo aquel 7 de junio. Hay que decir las cosas como son: A Miguel no lo apagó la vida, a Miguel lo apagó la violencia; a Miguel no lo detuvo el destino, lo detuvo una bala.

No fue un hecho aislado. Fue un espejo de lo que somos y de lo que hemos permitido: un país donde la violencia alcanza a las nuevas generaciones y donde matar por razones políticas sigue siendo posible ante los ojos de todos.

Miguel, como su madre Diana Turbay hace 34 años, cayó como víctima de mafias y del odio que se alimenta día a día.

Deja a su esposa, María Claudia Tarazona, y a un hijo de 4 años, la misma edad que él tenía cuando quedó huérfano de madre.

Es un círculo de dolor que, como Nación, no hemos querido o no hemos sabido romper.

¿Hasta cuándo?

¿Hasta cuándo vamos a permitir que las balas decidan quién puede hablar y quién no?

¿Hasta cuándo vamos a ver la violencia como algo inevitable, en lugar de combatirla como un acto de amor por Colombia?

Hoy, más que nunca, necesitamos ser un solo país, un solo sentimiento. Necesitamos paz para nuestros corazones, paz para Colombia, paz para nuestra política.

Presidente Gustavo Petro, este es el momento de desescalar su discurso, de soltar los símbolos que dividen y de demostrar que la vida está por encima de cualquier diferencia.

Pero no es solo su tarea: es la tarea de todos.

Cada palabra que pronunciamos puede ser un puente o una bala. Elegir construir o destruir empieza por nosotros.

La familia Turbay nos ha mostrado el valor de la solidaridad, incluso en medio del dolor más injusto. Debemos devolvérsela con respeto, prudencia y humanidad.

A su hermana, María Carolina Hoyos, mujer de fe, de fuerza y amor, enviamos un abrazo solidario. Este fin de semana es la caminata por la solidaridad, caminemos con esta familia con amor y con fuerza.

Hoy Al Oído decimos: si su mensaje es de odio, si no suma, si solo busca dividir, no lo diga, porque la primera bala es la palabra que se lanza.

Colombia está de luto

Pero el verdadero homenaje a Miguel no puede ser solo recordarlo, debe ser atrevernos a cambiar el rumbo de un país que no merece seguir perdiendo a sus hijos.

Amar a Colombia es luchar para que esta historia no se repita nunca más.

Adiós, Miguel Uribe. La patria que defendiste hoy llora porque no supo cuidarte.

Escuche Al Oído en La W: