“Aprendimos a caber entre las diferencias”: Angélica Lozano tras la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, aspirante a la Presidencia por el partido Centro Democrático, murió luego de haber sido herido en un atentado en la localidad de Fontibón, en Bogotá, durante un acto de campaña el pasado 7 de junio.

La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema.

“Debemos expresar el dolor, la frustración, la impotencia, la rabia. Es una tragedia que se repite, la mamá de Miguel también fue asesinada. No hay palabras para expresar el clamor de justicia porque lleguen a los determinadores y autores intelectuales (…) Surge la reflexión de cómo sacar a Colombia esta violencia que se repite y que deja huérfanos y barbarie. Tuve una larga carrera de controversia con el senador, la última vez que hablamos fue en el debate de la reforma laboral, donde tuvimos que caber en la diferencia”, aseguró la congresista.

Asimismo, destacó que una de las principales banderas en el trabajo de Miguel Uribe era la implementación de seguridad para el país.

“La seguridad es un derecho humano que está siendo afectado y vulnerado, y la respuesta tiene que ser del Estado, con la fuerza de la capacidad institucional, la legítima acción de las fuerzas del Estado y de las instituciones de Justicia. Por eso es tan importante que no queden en la impunidad ni este ni los crímenes que padecen los ciudadanos anónimos”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

