Arrebataron esperanza de construir una Colombia segura: C. Democrático por muerte de Miguel Uribe

Este lunes, 11 de agosto, murió el senador y precandidato Miguel Uribe tras un atentado que sufrió hace dos meses en Bogotá.

Al respecto, habló en La W Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático, colectividad a la que pertenecía Uribe Turbay, para dar su perspectiva de lo sucedido.

“Nos siguen arrebatando la esperanza de construir una Colombia segura como lo era el sueño de Miguel”, dijo Vallejo en su primera intervención.

Así mismo, narró: “Durante estos dos meses siempre guardamos esa esperanza y la fe intacta de que Miguel se iba a recuperar”.

Sin embargo, reconoció que “hay que aceptar. Por alguna razón Dios decidió que Miguel debía partir de este mundo”.

El director de la colectividad mencionó que “el sacrificio que él ha hecho por su familia no queda en vano y seguiremos luchando por tener una mejor Colombia para todos”.

Por otro lado, Vallejo dejó en claro que “desde el Centro Democrático hemos dicho que no somos un partido que promovemos la violencia ni generamos violencia política, jamás hemos estado de acuerdo con eso”.

“Hay que hacer una reflexión muy grande porque seguimos en ese espiral de violencia, pareciera que se repitiera la historia de los 80″, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

