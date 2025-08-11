“Daban voz a quienes no la tienen”: Mohamed Moawad sobre periodistas de Al Jazeera asesinados
Mohamed Moawad, director editorial de Al Jazeera en Doha, se pronunció en La W acerca del asesinato de cinco periodistas de este medio en Gaza.
15:32
Al Jazeera condenó asesinato “selectivo” de Israel contra su equipo de periodistas en Gaza. Foto: EFE/ Getty Images,