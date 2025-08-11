Internacional

“Daban voz a quienes no la tienen”: Mohamed Moawad sobre periodistas de Al Jazeera asesinados

Mohamed Moawad, director editorial de Al Jazeera en Doha, se pronunció en La W acerca del asesinato de cinco periodistas de este medio en Gaza.

“Daban voz a quienes no la tienen”: Mohamed Moawad sobre periodistas de Al Jazeera asesinados

“Daban voz a quienes no la tienen”: Mohamed Moawad sobre periodistas de Al Jazeera asesinados

15:32

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Jazeera condenó asesinato “selectivo” de Israel contra su equipo de periodistas en Gaza. Foto: EFE/ Getty Images,

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad