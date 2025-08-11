El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Debe ser un momento para que el país reflexione: Corte Suprema tras muerte de Miguel Uribe

En entrevista con La W, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, lamentó el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, quien sufrió un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá.

El magistrado Tejeiro señaló que este momento debe ser un espacio de reflexión colectiva y de solidaridad para pensar qué destino quiere Colombia y el camino de la paz.

“Debemos reflexionar acerca del camino de la paz, del camino de la concordia, del camino del diálogo respetuoso, del diálogo argumentado, del respeto a la diferencia del debate tranquilo, pausado. Debemos reflexionar acerca de la necesidad de abandonar los odios, abandonar la violencia, abandonar la discriminación” dijo el magistrado.

Asimismo, el presidente del alto tribunal hizo un llamado a la serenidad, el respeto a las instituciones y el respeto a la constitución para tener un mejor país.

“Un respeto a la diferencia, un reconocimiento a que los otros pueden pensar distintos pero eso no los hace enemigos eso no los hace objeto de odio, ni los puede hacer objeto de violencia creo que en eso debemos estar pensando en este momento en todo el país” sentenció Tejeiro.

Escuche esta entrevista en La W:

