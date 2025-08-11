La W RadioLa W Radio

En memoria de Miguel Uribe debemos devolver la seguridad a Colombia: Efraín Cepeda

El senador y expresidente del Senado Efraín Cepeda habló en La W sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay.

El expresidente del Senado y senador del Partido Conservador, Efraín Cepeda, habló en La W a propósito de la muerte del precandidato Miguel Uribe, luego de dos meses de haber sufrido un atentado en Bogotá.

“Amanecemos con el alma destrozada. Miguel había enarbolado las banderas de la seguridad y esa es la respuesta de los violentos”, dijo Cepeda en parte de su primera intervención, a la vez que envió sus condolencias a la familia de Uribe Turbay.

Así mismo, el senador Cepeda aseguró que “el pueblo colombiano debe decir basta a la violencia y basta a la paz total, que ha sido un caldo de cultivo a tener más inseguridad”.

“Esto requiere una reacción del Estado. Esto es un atentado contra la democracia, pero no nos van a quitar la esperanza”, comentó.

Cepeda dijo que “Miguel fue un luchador (...) Esto nos devuelve a las décadas de los 80 y 90, cuando a quienes tenían posibilidad de llegar a la Presidencia les quitaban la vida”.

Adicionalmente, el miembro del colectivo Conservador aseguró: “La democracia es mucho más grande que cualquier temor, pero eso sí, hay que redoblar la seguridad. En memoria de Miguel Uribe debemos devolver la seguridad a Colombia”.

“Esto no es de color político, hay que rechazar esto. Tenemos que seguir adelante en memoria de Miguel Uribe”, concluyó.

