“Este no es el momento para construir más odio”: Iglesia Católica sobre muerte de Miguel Uribe

En La W, monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, hizo un llamado a desescalar el lenguaje de odio.

06:41

Cardenal Luis José Rueda y Miguel Uribe. Foto: Arquidiócesis de Bucaramanga

En diálogo con La W, monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, se refirió a la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio.

El líder religioso hizo un llamado a desescalar el lenguaje de odio.

“Hay que construir una cultura de encuentro, diálogo, reconciliación y respeto a la vida. Todo lo que podamos hacer para desarmar la palabra y tener una palabra fraterna, una palabra esperanzada y justa. No por destruirnos entre nosotros, este no es el momento para construir más odio”, declaró.

Rueda también envió condolencias a los familiares y amigos de Uribe Turbay.

06:41

