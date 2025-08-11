Fundación Santa Fe confirmó la hora de muerte de Miguel Uribe Turbay y mostró apoyo a su familia

La Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó en un comunicado oficial que el senador Miguel Uribe Turbay murió este 11 de agosto a la 1:56 de la madrugada, luego de permanecer más de dos meses bajo cuidados médicos por las heridas sufridas en el atentado ocurrido en junio pasado en Bogotá.

En el documento, firmado por el director médico, Adolfo Llinás Volpe, y el director general, Henry Gallardo, la institución señaló que todo su equipo trabajó de forma ininterrumpida durante este periodo para atender al congresista, pero que, pese a los esfuerzos, se produjo un desenlace fatal.

Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado con arma de fuego el 7 de junio durante un acto de campaña. Desde entonces, permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica, donde fue sometido a múltiples procedimientos.

Su muerte ha generado reacciones de líderes políticos y ciudadanos, quienes han expresado condolencias a su familia y rechazo a la violencia política.