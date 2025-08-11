El mensaje de María Claudia Tarazona a Miguel Uribe: “Gracias por una vida llena de amor”

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, reaccionó a la muerte del senador y precandidato presidencial a los 39 años que se confirmó este 11 de agosto, tras permanecer hospitalizado desde el atentado del pasado 7 de junio.

En su mensaje, Tarazona escribió “Siempre serás el amor de mi vida” y agradeció por el tiempo que pasaron juntos:

“Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

Después del ataque en Bogotá, Tarazona se había encargado de las comunicaciones oficiales sobre la salud del senador, compartiendo actualizaciones, mensajes de fe y agradecimientos por el apoyo recibido.

Tarazona y Uribe estaban casados desde 2016 y tienen un hijo en común, llamado Alejandro. Además, antes de su relación, Tarazona era madre de tres hijas —María, Emilia e Isabela—, por lo que la pareja tenía cuatro hijos.

Con formación en trabajo social y cooperación internacional, Tarazona conoció a Miguel en 2011 durante su campaña al Concejo de Bogotá.

