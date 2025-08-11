Lo hacía diferente su compromiso con sus sueños, un país en paz: Anderson Acosta sobre Miguel Uribe

Este lunes, 11 de agosto, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, Anderson Acosta, quien fue alcalde de las localidades de Bogotá Fontibón (2022) y San Cristóbal (2020 y 2021) y además, amigo cercano de Miguel Uribe, para hablar sobre la muerte del senador y precandidato presidencial.

Acosta inició narrando que a Miguel Uribe lo conoció hace 15 años. “Nos conocimos en el año 2010 aproximadamente, cuando él inició su proceso político y yo también lo iniciaba”.

“Yo era muy joven, él también, él tenía 25 años, al igual que yo para esa época aproximadamente. Yo estaba recorriendo la localidad de Bosa luchando por causas sociales y un buen amigo me dijo: ‘hay una persona que se parece a usted y que quiere aspirar al Consejo Bogotá. Me encantaría que lo conociera, se llama Miguel Uribe y quiere ser concejal de Bogotá’. Desde ese día que nos conocimos nunca nos separamos , he estado media vida con él haciendo política, trabajando por causas sociales y compartiendo con él muchos momentos”, comentó sobre la relación de amistad que ambos tenían.

Por otro lado, Acosta destacó que una de las cosas interesantes de Miguel Uribe “es que él tenía una vocación social impresionante. Le encantaba compartir mucho con la gente, pero era algo que él lo vivía de forma natural”.

Así mismo, resaltó la faceta no política de Uribe Turbay diciendo que “él nunca olvidaba el cumpleaños de sus amigos. Yo siempre recuerdo que sin importar donde él estuviera siempre me envió mensajes de cumpleaños. Llamaba a preguntar cómo estaba y él era una persona que tenía un sentido social y una humanidad muy alta”.

Acosta recalcó que lo que diferenciaba a Uribe Turbay de los demás políticos colombianos era “ su compromiso con lo que él soñaba y lo que él soñaba era tener un país en paz , un país que fuera mucho más justo, un país en el cual sus hijos y los padres no volvieran a vivir lo que él tuvo que vivir y que hoy, lamentablemente, lo estamos volviendo a repetir”.

