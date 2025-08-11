“Me mostraba orgulloso cada vez que su hijo hacía cualquier cosa”: Carlos Meisel sobre Miguel Uribe

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En la mañana de este lunes, 11 de agosto, el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la muerte de Miguel Uribe, también senador de esa colectividad y, además, precandidato presidencial.

Meisel inició su intervención diciendo que “es un día muy difícil, muy triste, pésimo, lleno de dolor y de desilusión en un país que nos golpea con estas tristezas, es la verdad de esto”.

Por otro lado, el senador dijo que Miguel Uribe era un hombre “polifacético, jugaba ajedrez, era deportista. Era muy fácil ser amigo de él”.

“Si algo me marcó de él es que en el Congreso uno no encuentra mucha generosidad y compañerismo, eso no es una mentira. Y Miguel era inmensamente generoso con uno. Miguel tenía mucho alcance tanto mediático como en el Congreso”, subrayó.

Finalmente, comentó que él buscaba que sus compañeros siempre tuvieran relevancia. “Le cogí mucho cariño y compartimos en otras escenas como las familiares. El hecho de su paternidad lo compartimos, me mostraba orgulloso cada vez que su hijo hacía cualquier cosa, pateaba un balón, bateaba una bola de béisbol o le pegaba con un palo de golf o las clases de piano, él me mostraba esos videos”.

“Este país, en medio de tanto dolor, debe reflexionar. Si bien nos une esta tristeza, nos debería unir la determinación de luchar contra el crimen, que es lo que nos está arrebatando a Miguel”, sentenció.

