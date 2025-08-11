Julián López, presidente de la Cámara de Representantes. Foto: Cuenta de X de Julián López.

Miguel Uribe trabajó por tener un país en paz y desarrollado: Julián López, presidente de la Cámara

Siguen las reacciones a la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. En esta ocasión, quien se pronunció fue el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López.

López puntualizó que este lunes 11 de agosto, en el Congreso, se está “en extremo tristes”.

“Todos estamos dispuestos para abrazar a la familia de Miguel. Vamos a enviar un mensaje de unión”, dijo.

Así mismo, el presidente de la Cámara destacó que “Miguel Uribe trabajó por tener un país en paz, desarrollado y con oportunidades. Un país en donde quepamos todo y disminuyamos la desigualdad que hay, y para eso las fuerzas políticas nos tenemos que poner de acuerdo y desescalara el lenguaje”.

En esa línea, López envió un mensaje a los candidatos presidenciales que se enfrentarán en la contienda electoral de 2026.

“Les pido de todo corazón que no caigamos en esa tentación de seguir polarizando este país, porque ese no es el camino. Queremos un país que nos permita tener oportunidades para avanzar”, aseveró.

Y agregó: “Necesitamos hombres y mujeres dispuestos a trabajar por la paz. Este país no se puede seguir llenando de muertos y mucho menos lo que ocurrió con Miguel que nos llena de profunda tristeza”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

