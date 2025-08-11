El código iframe se ha copiado en el portapapeles

MinDefensa dijo que garantizará “protección a candidatos” de cara a las elecciones del 2026

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la muerte del senador Miguel Uribe Turbay.

“El autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio contra el senador Miguel Uribe ya están respondiendo, pero nos faltan los determinadores. Ofrecemos hasta 3.000 millones de pesos. Este hecho no debe quedar impune y no permitiremos que se repita”, aseguró.

Asimismo, se refirió a la capacidad de las autoridades de garantizar la seguridad de todos los candidatos a las elecciones al Congreso y la Presidencia del 2026.

“Tenemos la capacidad para proteger la seguridad de todos los candidatos que vienen para las futuras elecciones. El soporte de la democracia es la fuerza pública y el soporte también de esta democracia es que puedan ejercer el libre derecho a elegir y a ser elegidos en todos los en todo el territorio colombiano. Ya tenemos un plan, democracia en desarrollo (…) Es importante que nos unamos todos los colombianos comenzando por el lenguaje, el lenguaje no debe motivar al odio, no debe motivar a una polarización violenta”, dijo el ministro.

También dijo que se reajustará el funcionamiento de los esquemas de seguridad teniendo en cuenta cómo ocurrieron los hechos del atentado contra Miguel Uribe.

“Respecto a los determinadores, hay varios trabajos importantes con líneas de inteligencia, una de ellas nos podría referenciar a la Segunda Marquetalia, es un cartel que viene de las disidencias Farc; uno de estos determinadores podría apuntarnos a que era alias ‘Zarco Aldinever’”, agregó.

Escuche la entrevista completa en La W:

