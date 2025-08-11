Murió Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial

Bogotá

Miguel Uribe Turbay, aspirante a la Presidencia por el partido Centro Democrático, murió luego de haber sido herido a bala en un atentado en la localidad de Fontibón, en Bogotá, durante un acto de campaña el pasado 7 de junio.

El atentado fue perpetrado en el barrio Modelia, situado en el occidente de Bogotá. El día del atentado, el político de 39 años fue llevado de urgencia a una clínica de Fontibón, pero posteriormente fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde inicialmente fue sometido a un “procedimiento de tipo neuroquirúrgico y vascular periférico”.

El Gobierno ofreció una recompensa de $3.000 millones por información sobre el atentado contra el senador. Así lo anunció el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, quien ordenó a las Fuerzas Militares y a la Policía desplegar todas sus capacidades para esclarecer con urgencia los hechos.

“Nos duele este atentado. Nos moviliza a redoblar esfuerzos por proteger la vida, garantizar la participación política libre y hacer justicia”, dijo el ministro.

Entre tanto, la Fiscalía y la Policía investigan una posible red criminal detrás del suceso. Hasta la fecha, ya hay tres personas detenidas: el menor de 15 años, quien es el presunto autor material, y dos implicados en la logística. Por su parte, las disidencias de las Farc han negado su participación en el atentado.

Una semana después del atentado, la Fundación Santa Fe informó que Miguel Uribe Turbay se encontraba en condición “extremadamente crítica” por un edema cerebral tras la segunda cirugía a la que fue sometido.

Según el tercer parte médico divulgado por el centro médico ese día, el político “salió de cirugía y su condición es extremadamente crítica, caracterizada por edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control”.

Horas atrás, Uribe Turbay había sido sometido a una cirugía neuroquirúrgica de urgencia tras detectarse un “sangrado intracerebral agudo”, según los médicos.

¿Quién era Miguel Uribe?

Miguel Uribe cursó su educación básica en el Colegio Los Nogales, luego inició sus estudios superiores en la Universidad de los Andes, en la carrera de Derecho, institución en la cual posteriormente realizó su maestría en Políticas Públicas.

Fue elegido como concejal de Bogotá en 2012 a los 25 años tras hacer campaña con otros políticos liberales como David Luna, Juan Manuel Galán y Simón Gaviria, hijo del expresidente César Gaviria. En el primer año como concejal fue elegido por los periodistas como concejal revelación, y posteriormente en 2014 se convirtió en el presidente de este Cabildo Distrital al recibir 32 votos de los 45 votos disponibles.

En 2016, a los 30 años, fue elegido como secretario de Gobierno del alcalde Enrique Peñalosa, convirtiéndose en el secretario de Gobierno más joven de la historia de Bogotá, tras recibir el apoyo del entonces vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras para ocupar dicho cargo.

En 2018 renunció al cargo de secretario de Gobierno para aspirar la Alcaldía de Bogotá en 2019. Su candidatura fue inscrita de forma independiente por el movimiento significativo de ciudadanos «Avancemos», la cual contó con 400.000 firmas avaladas por la Registraduría. A su campaña se agregaron distintos sectores y partidos políticos como el Partido Liberal, Partido Conservador, Colombia Justa Libres, Partido MIRA, además del Centro Democrático.

El 5 de diciembre de 2021 se confirmó que Miguel Uribe Turbay sería la cabeza de lista al Senado del Centro Democrático para ser elegido el 13 de marzo del 2022 bajo la premisa Primero Colombia, logrando ser el senador más votado en Colombia.

