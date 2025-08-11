🔴 Muerte Miguel Uribe Turbay: minuto a minuto de noticias, reacciones y más

El senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, herido en la cabeza<b> en un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá</b><a href="https://www.wradio.com.co/2025/08/11/murio-miguel-uribe-senador-y-precandidato-presidencial/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2025/08/11/murio-miguel-uribe-senador-y-precandidato-presidencial/">, murió este 11 de agosto, según lo informó su esposa</a>, María Claudia Tarazona.Uribe Turbay, de <b>39 años y senador del partido Centro Democrático, </b>estaba ingresado<a href="https://www.wradio.com.co/2025/08/11/gracias-por-una-vida-llena-de-amor-el-mensaje-de-maria-claudia-tarazona-a-miguel-uribe/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2025/08/11/gracias-por-una-vida-llena-de-amor-el-mensaje-de-maria-claudia-tarazona-a-miguel-uribe/"> desde el día del atentado en la clínica Fundación</a> Santa Fe de Bogotá donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. A pesar de que llegó a tener alguna mejoría, <b>nunca superó el estado crítico. </b>“<b>Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti</b>”, escribió Tarazona en sus redes sociales, en donde agregó: <a href="https://www.wradio.com.co/2025/08/11/el-mal-todo-lo-destruye-mataron-la-esperanza-alvaro-uribe-sobre-muerte-de-miguel-uribe/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2025/08/11/el-mal-todo-lo-destruye-mataron-la-esperanza-alvaro-uribe-sobre-muerte-de-miguel-uribe/">“Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”</a>, junto con una foto de ambos.Siga el minuto a minuto de las noticias y las reacciones a la muerte del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.